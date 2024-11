Primeira Farofa da Gkay aberta ao público é adiada e muda de lugar; saiba mais

A primeira edição da Farofa da Gkay aberta ao público, que seria realizada entre os dias 3 e 5 de dezembro, em Fortaleza, foi adiada oficialmente. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (21) pela própria organização do evento, ressaltando que a festa não deve mais acontecer neste ano.

Nas edições anteriores, a Farofa era realizada apenas para convidados de Gkay, com o evento sendo custeado pela humorista. Dessa vez, em 2024, ela decidiu abrir ao público e vender os ingressos que dariam acesso a um setor específico da festa. O mês de dezembro era o escolhido por ser o mesmo do aniversário da paraibana.

"Por questões de logísticas e burocráticas, a Farofa da Gkay não pôde ocorrer, como de costume, no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais antes visto", apontou o comunicado.

Segundo a organização, não seria "prudente" realizar o evento nas condições pensadas previamente, já que esta não seria uma experiência "inesquecível e inédita".

Quem comprou o ingresso poderá, agora, usá-lo para as novas datas, que ainda devem ser anunciadas. Entretanto, quem não estiver interessado, pode solicitar o reembolso da compra. No caso da última opção, é necessário entrar em contato com a organização do evento por meio do número cadastrado no momento da compra.

Gkay lamenta adiamento

Em vídeo, a própria Gkay lamentou o cancelamento provisório, mas garantiu que deve preparar uma edição completa para os fãs que adquiriram os ingressos.

"Estamos trabalhando em tudo para essa Farofa crescer, ganhar novos rumos. Vou anunciando para vocês, já, já trago a nova data e o novo local de onde vai ser essa Farofa. O que posso dizer para vocês é que aguardem. Às vezes precisamos esperar um pouquinho para ter algo melhor", disse ela.

A previsão, até o momento, é de que o evento só seja realizado após o Carnaval de 2025, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL.

O local, inclusive, também deve mudar. Assim como nas edições anteriores desde a pandemia, a festa seria realizada em Fortaleza, mas a mudança deve levar o evento para Pernambuco.