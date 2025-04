Ex de Cauã Reymond posta suposta indireta em meio a polêmicas em 'Vale Tudo'

A modelo Mariana Goldfarb voltou a publicar nas redes sociais relatos sobre ter vivido um relacionamento abusivo. Desta vez, uma publicação feita por ela nesta quarta-feira (16) no Instagram reacendeu debates entre os seguidores, que interpretaram a mensagem como uma indireta ao ex-marido, o ator Cauã Reymond.

Sem citar nomes, Mariana escreveu: “Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo… Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”. A declaração veio em meio a rumores envolvendo o comportamento de Cauã nos bastidores da novela "Vale Tudo", da TV Globo.

POLÊMICAS NOS BASTIDORES DE 'VALE TUDO'

Nos últimos dias, o ator se tornou alvo de especulações sobre conflitos com colegas de elenco. Segundo a revista Veja, Cauã Reymond teria discutido com a atriz Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo, após ela ter ido tirar satisfação sobre suposta reclamação dele aos diretores da trama. Cauã teria questionado a atuação dela.

Bella teria formalizado uma denúncia contra o ator, segundo o colunista Leo Dias, alegando que ele foi “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Ainda de acordo com a Veja, Humberto Carrão também teria se desentendido com Cauã durante as gravações. Uma fonte afirmou que ele se incomodou com a forma como Carrão interage com os colegas e teria reagido dizendo: “Não toca em mim”. Em outro episódio, após o gesto se repetir, Cauã teria alertado que partiria para a agressão caso acontecesse novamente.

A atriz Alice Wegmann, também integrante do elenco da novela, publicou uma imagem nos stories ao lado de Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto, acompanhada da legenda: “A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”, o que também foi visto como uma possível manifestação sobre o clima nos bastidores.

Procurada pela revista, a TV Globo afirmou que “essas informações não procedem”.

POSSÍVEL MACHISMO NA RELAÇÃO

Mariana e Cauã começaram a namorar em 2016 e oficializaram o casamento em uma cerimônia íntima em 2019. A separação foi anunciada em abril de 2023.

Desde então, Mariana tem feito reflexões públicas sobre experiências passadas, referindo-se a episódios de machismo vividos em relacionamentos, mas sem mencionar o nome do ex-marido.

Em janeiro deste ano, ao ser questionada em uma caixinha de perguntas por que não revelava quem seria o homem em questão, ela respondeu: “Porque a causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância”.

