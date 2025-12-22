Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada

A modalidade de bolões na Mega da Virada é uma alternativa para quem não quer apostar sozinho e pensa em aumentar a probabilidade de acertos. Os grupos podem realizar apostas no mesmo período da aposta simples, até o dia 31 de dezembro, às 20h30. Neste ano, o prêmio tem estimativa de R$ 1 bilhão.

Apesar de o bolão aumentar chances, ele significa que o valor do prêmio será dividido igualmente entre o grupo. Há bolões que possuem centenas de pessoas participando, por exemplo.

Além de bolões feitos por amigos, as próprias lotéricas vendem cotas de bolões já existentes. Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Veja como fazer o bolão da Mega da Virada

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar; Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio; Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas; Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos; Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão" no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100; Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7; Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio; Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão; Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota; Insira seus dados no verso do bilhete, isso garante que somente você poderá receber o prêmio. Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal

Como fazer a aposta?

As apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o País ou online. No segundo caso, elas podem ser feitas pelos seguintes meios:

Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;

Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e IOS;

Portal oficial da Loterias Caixa;

Uma aposta simples custa R$ 6. O jogador precisa escolher seis números entre os 60 disponíveis. Há, ainda, a possibilidade de adicionais mais dezenas, tática que amplia o valor pago na aposta e as chances de acertar os dígitos sorteados.

A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.