Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada

Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Uma mesa contendo diversos volantes de loteria das Loterias Caixa. Ao fundo, há painéis com tabelas e números típicos de apostas. Em primeiro plano, aparecem volantes coloridos, incluindo um da “Lotofacil da Independência”, com campos numéricos para marcação.
Legenda: Mega da Virada pagará prêmio histórico.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

A modalidade de bolões na Mega da Virada é uma alternativa para quem não quer apostar sozinho e pensa em aumentar a probabilidade de acertos. Os grupos podem realizar apostas no mesmo período da aposta simples, até o dia 31 de dezembro, às 20h30. Neste ano, o prêmio tem estimativa de R$ 1 bilhão

Apesar de o bolão aumentar chances, ele significa que o valor do prêmio será dividido igualmente entre o grupo. Há bolões que possuem centenas de pessoas participando, por exemplo. 

Além de bolões feitos por amigos, as próprias lotéricas vendem cotas de bolões já existentes. Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Veja como fazer o bolão da Mega da Virada

  1. Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar;
  2. Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio;
  3. Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas;
  4. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos;
  5. Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão" no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100;
  6. Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7;
  7. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio;
  8. Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão;
  9. Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota;
  10. Insira seus dados no verso do bilhete, isso garante que somente você poderá receber o prêmio. Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal 

Como fazer a aposta?

As apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o País ou online. No segundo caso, elas podem ser feitas pelos seguintes meios:

  • Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;
  • Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e IOS;
  • Portal oficial da Loterias Caixa;

Uma aposta simples custa R$ 6. O jogador precisa escolher seis números entre os 60 disponíveis. Há, ainda, a possibilidade de adicionais mais dezenas, tática que amplia o valor pago na aposta e as chances de acertar os dígitos sorteados.

A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Uma mesa contendo diversos volantes de loteria das Loterias Caixa. Ao fundo, há painéis com tabelas e números típicos de apostas. Em primeiro plano, aparecem volantes coloridos, incluindo um da “Lotofacil da Independência”, com campos numéricos para marcação.
Negócios

Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada

Neste ano, o valor mínimo do bolão é de R$ 18.

Redação
Há 14 minutos
Egídio Serpa

Radicalismo da política cria sandálias de direita e de esquerda

Na campanha eleitoral de 2026, que começou fora do prazo, tudo parece permitido.

Egídio Serpa
Há 49 minutos
Fluxo de veículos em avenida com três pistas, em Fortaleza.
Automóvel

Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

Apesar do aumento, alíquotas seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

Paloma Vargas
Há 1 hora
Foto de veículos no trânsito ilustra matéria sobre desconto no IPVA.
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

Contribuintes que efetuarem pagamento à vista, até 31 de janeiro, terão abatimento.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Festa na energia solar: vem ai o primeiro leilão de baterias

Os novos sistemas de armazenamento garantirão a disponibilidade da energia produzida por usinas solares e eólica

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Vista parcial da Avenida Zezé Diogo, na Praia do Futuro.
Negócios

Prefeitura quer fazer nova requalificação na Praia do Futuro nos moldes da Beira-Mar

Projeto de requalificação deve começar em 2026 e será do Clube de Engenharia do Ceará até o Caça e Pesca.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Volante da lotomania.
Negócios

Com prêmios de até R$ 5,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (22).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Foto de trabalhador assinando carteira de trabalho, imagem ilustrativa para matéria que fala de alta de geração de empregos no Ceará.
Negócios

Pela primeira vez, Ceará tem mais pessoas com carteira assinada do que titulares do Bolsa Família

Dados são do Ministério da Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Hidrogênio verde para caminhões
Victor Ximenes

Projeto cearense de hidrogênio verde em caminhões recebe R$ 33 mi

Iniciativa pretende criar uma cadeia de transporte de veículos pesados movidos a hidrogênio

Victor Ximenes
22 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Crea Ceará renova-se e promove uma boa revolução

Conselho voltou-se para sua interiorização e inaugurou a Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe. E criou o Cartão do Engenheiro.

Egídio Serpa
22 de Dezembro de 2025
Imagem de infraestrutura de energia elétrica do Brasil.
Negócios

O que deve mudar com a abertura do mercado livre de energia para consumidores residenciais?

Mudança foi uma das propostas aprovadas na Reforma do Setor Elétrico.

Mariana Lemos
21 de Dezembro de 2025
Imagem da logo da Tele-Sena no celular.
Negócios

Tele Sena de Natal: confira o resultado deste domingo (21/12)

Redação
21 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
Negócios

Mega-Sena acumula novamente e último sorteio de 2025 vai pagar R$ 1 bilhão

Ninguém acertou as seis dezenas.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1225 de hoje 20/12; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3568, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 313 de hoje 20/12; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6908, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1155 de hoje, 20/12; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2954 deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 62,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2334 de hoje, 20/12; prêmio é de R$ 70,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6028, deste sábado (20/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
20 de Dezembro de 2025
Foto que contém vista do início da avenida Monsenhor Tabosa, na altura do Seminário da Prainha.
Negócios

Evandro rejeita dois projetos de rua coberta da Monsenhor Tabosa e quer nova proposta

Túnel e painéis solares sobre a via foram rejeitados pelo prefeito.

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
20 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
País

Mega da Virada 2025 pode atingir valor histórico de R$ 1 bilhão

Valor final depende de nova acumulação da Mega-Sena.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Moto e carro em deslocamento, em foco, com o fundo da imagem desfocado, mostrando movimento.
Automóvel

Ceará prevê arrecadar R$ 2,24 bilhões com IPVA em 2026; entenda como o imposto é utilizado

O valor é 11,91% maior do que o obtido em 2025 com o imposto.

Gabriela Custódio
20 de Dezembro de 2025
Chanche M100 CH7101 é avaliado em R$ 9,9 mil.
Automóvel

IPVA mais barato do Ceará em 2026 é R$ 247,58; veja veículos com menores valores

Carro com menor imposto está avaliado em R$ 9,9 mil.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Cota única deve ser paga até 30 de janeiro de 2026.
Automóvel

Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

Alíquotas variam de 1% a 3,5% e devem ser pagas em cota única ou em até cinco parcelas.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ferrari 812 GTS
Victor Ximenes

Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor

Ferrari 812 GTS vale quase R$ 7 milhões, segundo tabela da Sefaz-CE

Victor Ximenes
20 de Dezembro de 2025
Lente de óculos preto de grau. No fundo, cartelas de aposta com os dizeres
Negócios

Mega-Sena 2954 deste sábado (20) sorteia R$ 62 milhões

As apostas seguem abertas até as 20 horas, horário de Brasília.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 70 milhões neste sábado (20/12); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação
20 de Dezembro de 2025