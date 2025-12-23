Diário do Nordeste
Primeiro foguete lançado do Brasil cai logo após deixar o solo em Alcântara (MA)

Entenda o que causou a queda do veículo não tripulado.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 08:04)
Ciência

O foguete HANBIT-Nano caiu segundos após deixar o solo na noite desta segunda-feira (22) no Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão, durante o primeiro lançamento comercial do tipo realizado em território brasileiro.

A transmissão ao vivo do evento, realizada pela empresa sul-coreana Innospace, responsável por desenvolver o veículo não tripulado, foi cortada logo após a identificação de que algo estava errado. 

O que aconteceu

O lançamento ocorreu às 22h13 (horário de Brasília), quando o foguete deixou a plataforma e seguiu a trajetória vertical, conforme o previsto. No entanto, segundos depois, perdeu altitude e colidiu com o solo, detalhou a Força Aérea Brasileira (FAB) em nota. 

O veículo não tinha tripulantes, então não houve feridos.
 

O que causou a queda do foguete?

Ainda conforme a corporação, a queda foi causada por uma "anomalia" identificada no veículo lançador do objeto não tripulado, já fora da fase inicial de lançamento, o que resultou na perda da missão. 

O comunicado também detalhou que todas as etapas sob responsabilidade nacional ocorreram de forma regular e segura. 

"Os sistemas de solo, a infraestrutura do Centro de Lançamento, os procedimentos operacionais e os protocolos de segurança funcionaram conforme o planejado, resultando em um lançamento preciso e plenamente aderente às normas internacionais."

O incidente será investigado pela FAB e pela Innospace, conforme os procedimentos internacionais adotados no setor especial.

Lançamento foi 'marco histórico'

Apesar da anomalia, a Força Aérea destacou que o lançamento representa um "marco histórico para o Brasil", por se tratar do primeiro evento comercial do tipo já realizado a partir do território nacional. 

A Agência Espacial Brasileira (AEB) frisou que eventos do tipo fazem parte do processo de desenvolvimento tecnológico na atividade espacial, "sendo fundamentais para o aprendizado, a evolução dos sistemas e o aumento da confiabilidade em futuras missões".

Características do foguete

O HANBIT-Nano era um foguete de dois estágios, com propulsão híbrida (sólido e líquido), 21,9 metros de comprimento, 1,4 metro de diâmetro e massa total de quase 20 toneladas. O veículo era capaz de transportar até 90 quilos de carga útil.

Antes de ser lançado nessa segunda-feira, o objeto cumprira todos os requisitos de segurança, padrões ambientais e de capacidade de missão, recebendo autorização de lançamento comercial da sul-coreana KASA (do inglês, Korea AeroSpace Administration).

Em maio deste ano, o foguete também obteve autorização da AEB, após atender aos critérios de minimização de riscos, redução de detritos espaciais e comprovação de que não haveria comprometimento da segurança nacional, dos interesses da política externa brasileira ou de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

Objetivo da Operação Spaceward

A missão previa o envio de oito cargas registradas, sendo cinco pequenos satélites e três experimentos tecnológicos desenvolvidos por empresas e instituições do Brasil, da Coreia do Sul e da Índia.

Os equipamentos seriam usados para coletar dados climáticos e ambientais, desenvolvimento tecnológico e iniciativas educacionais. 

A Spaceward 2025 marcava a primeira operação comercial tanto da FAB quanto da empresa Innospace.

