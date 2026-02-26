Votação do Oscar 2026 começa nesta quinta-feira (26); conheça regras

A partir desta quinta-feira (28) e seguindo até o dia 5 de março, cerca de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irão votar para escolher os vencedores da 98ª edição do Oscar, que neste ano conta com brasileiros indicados em cinco categorias.

“O Agente Secreto” disputa os prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). Já o diretor de fotografia paulista Adolpho Veloso concorre pelo trabalho em “Sonhos de Trem”.

A grande maioria das categorias — 23 das 24 concedidas no evento — tem o vencedor escolhido por maioria simples. Ou seja, o indicado que receber mais votos sairá com o troféu. Todas têm cinco indicados.

A diferença está somente na categoria principal da noite, a de Melhor Filme. Nela, são 10 os indicados no total. Além disso, a votação é diferente nessa disputa, sendo de voto preferencial.

Como funciona a votação de Melhor Filme no Oscar

Ao invés de votar em apenas um escolhido, cada votante deve listar todos os indicados em ordem de preferência, indo do primeiro ao décimo lugar. Se um filme receber 50% dos votos + 1 de 1º lugar, ele já garante a vitória.

Isso geralmente não ocorre. Neste caso, o filme com menos votos de 1º lugar é considerado eliminado da disputa. Os votos dele, no entanto, são redistribuídos para os escolhidos como 2º lugar pelos votantes que colocaram o eliminado em 1º.

Esse processo de eliminação do menos votado como 1º lugar e redistribuição dos votos dele ocorre até que uma produção chegue ao patamar de 50% dos votos.

O fato ajuda a explicar que filmes que dividem opiniões costumam ter dificuldades em Melhor Filme. O tipo de votação preferencial costuma buscar consenso. Em resumo, é melhor ser considerado o “2º melhor” por grande parte dos votantes do que ser o 1º lugar da minoria.

Nova regra do Oscar vale a partir de 2026

Em 2026, uma regra simples, mas crucial, mudou no processo geral de votação. Agora, é exigido que os votantes comprovem que tenham assistido a todos os filmes indicados, incluindo curtas e longas.

Essa comprovação se dá porque os membros da Academia têm acesso às produções numa plataforma própria. Se um indicado for visto ali, ela mesma salva a informação de que ele foi assistido.

No caso de um votante assistir a um dos indicados em uma sala de cinema ou em um festival, é ele próprio que precisa indicar na plataforma que a produção foi vista.

Quantos votantes escolhem os vencedores do Oscar?

Não há informações sobre o número exato de integrantes na Academia, instituição que realiza o Oscar. O que se sabe, no entanto, é que ela reúne cerca de 11 membros.

Deste total, há participação de brasileiros. Estima-se que o número de votantes do País esteja na casa dos 60.

Para votar no Oscar, é necessário que o integrante esteja habilitado. Isso significa estar em dia com a anuidade cobrada dos membros pela Academia. As estimativas é que esse número seja em torno de 10 mil profissionais.