Viih Tube revela golpe ao tentar vender sofá e prejuízo de R$ 6,8 mil

Influenciadora desabafou nas redes e fez alerta aos seguidores.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:58)
Zoeira
Viih Tube posando de biquini preto diante de piscina.
Legenda: Viih Tube explicou o que aconteceu com ela na internet para alertar outras pessoas.
Foto: Reprodução/Instagram.

A ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para contar que foi vítima de um golpe ao anunciar a venda de um sofá pela internet. A influenciadora explicou que acabou transferindo R$ 6,8 mil após ser enganada por um criminoso que se passou por funcionário da plataforma onde o produto estava anunciado.

Abalada, ela desabafou sobre o ocorrido. “Estou me sentindo extremamente burra. Chorei de raiva, mas graças a Deus já foi. Acabei de sofrer um golpe. Queria muito contactar [a empresa onde o sofá estava anunciado] para falar como foi o golpe e evitar que aconteça com mais pessoas. Mas, gente, que golpe bem feito. Bato palma para o fraudador”, afirmou.

Viih contou que decidiu vender o sofá, praticamente novo, por ter sido um item caro. “Não sei nem explicar como eu cheguei até aqui, porque no final do golpe foi R$ 6.800 que eu levei [de prejuízo]. Falando agora eu pareço uma burra, uma idiota, mas na hora parecia muito perfeito”, relatou.

Segundo a ex-BBB, tudo começou quando ela recebeu mensagens de um suposto comprador. Em seguida, o golpista passou a se apresentar como representante da empresa e solicitou o pagamento de taxas para liberar a venda. A influenciadora realizou um pix inicial de R$ 600 e, depois, outra transferência no valor de R$ 6.200, acreditando que receberia o montante de volta junto com o pagamento do produto.

“Paguei uma taxa e depois eles pedem para pagar outra taxa. Eles explicam o porquê da outra taxa. Tudo é muito bem explicado, o e-mail vem todo bonitinho, o WhatsApp é todo bonitinho e com as fotinhas [da empresa]. Tudo perfeito. Paguei a outra taxa e eles falam que vão liberar o valor [do produto] na sua conta. Obviamente que não liberou. O meu banco me chamou e aí eu estranhei”, contou.

Ela explicou que só percebeu o golpe após ser contatada pelo gerente do banco. “Eu cheguei a fazer o Pix do próprio valor do sofá para o vagabundo do fraudador. Por quê? Porque ele falou que eu precisava fazer um procedimento para receber o valor. Só que nisso o Pix só é tirado da conta. Eu não percebi quando cliquei [no link que recebi] que era Pix. Era um link de copia a cola. Só cliquei em confirmar. Na minha cabeça, estava confirmando para receber a 'taxa' e o valor do sofá [de volta]”, detalhou.

Por fim, Viih disse que decidiu tornar o caso público para alertar outras pessoas. “Tomem cuidado. No final, eles ainda falam para fazer um atendimento por telefone. Imagina?”, concluiu.

