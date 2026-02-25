Viih Tube revela golpe ao tentar vender sofá e prejuízo de R$ 6,8 mil

A ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para contar que foi vítima de um golpe ao anunciar a venda de um sofá pela internet. A influenciadora explicou que acabou transferindo R$ 6,8 mil após ser enganada por um criminoso que se passou por funcionário da plataforma onde o produto estava anunciado.

Abalada, ela desabafou sobre o ocorrido. “Estou me sentindo extremamente burra. Chorei de raiva, mas graças a Deus já foi. Acabei de sofrer um golpe. Queria muito contactar [a empresa onde o sofá estava anunciado] para falar como foi o golpe e evitar que aconteça com mais pessoas. Mas, gente, que golpe bem feito. Bato palma para o fraudador”, afirmou.

Viih contou que decidiu vender o sofá, praticamente novo, por ter sido um item caro. “Não sei nem explicar como eu cheguei até aqui, porque no final do golpe foi R$ 6.800 que eu levei [de prejuízo]. Falando agora eu pareço uma burra, uma idiota, mas na hora parecia muito perfeito”, relatou.

Veja também Zoeira Morre Katherine Short, filha do ator Martin Short, aos 42 anos Zoeira Após escapar do paredão no BBB 26, Milena se incomoda com beijo de Babu Zoeira Ana Paula diz que vai mirar em Babu no BBB 26

Segundo a ex-BBB, tudo começou quando ela recebeu mensagens de um suposto comprador. Em seguida, o golpista passou a se apresentar como representante da empresa e solicitou o pagamento de taxas para liberar a venda. A influenciadora realizou um pix inicial de R$ 600 e, depois, outra transferência no valor de R$ 6.200, acreditando que receberia o montante de volta junto com o pagamento do produto.

“Paguei uma taxa e depois eles pedem para pagar outra taxa. Eles explicam o porquê da outra taxa. Tudo é muito bem explicado, o e-mail vem todo bonitinho, o WhatsApp é todo bonitinho e com as fotinhas [da empresa]. Tudo perfeito. Paguei a outra taxa e eles falam que vão liberar o valor [do produto] na sua conta. Obviamente que não liberou. O meu banco me chamou e aí eu estranhei”, contou.

Ela explicou que só percebeu o golpe após ser contatada pelo gerente do banco. “Eu cheguei a fazer o Pix do próprio valor do sofá para o vagabundo do fraudador. Por quê? Porque ele falou que eu precisava fazer um procedimento para receber o valor. Só que nisso o Pix só é tirado da conta. Eu não percebi quando cliquei [no link que recebi] que era Pix. Era um link de copia a cola. Só cliquei em confirmar. Na minha cabeça, estava confirmando para receber a 'taxa' e o valor do sofá [de volta]”, detalhou.

Por fim, Viih disse que decidiu tornar o caso público para alertar outras pessoas. “Tomem cuidado. No final, eles ainda falam para fazer um atendimento por telefone. Imagina?”, concluiu.