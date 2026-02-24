Cearense viraliza ao fazer 'dança de debutante' em festa de 65 anos

Uma comemoração de aniversário virou fenômeno nas redes sociais. Tereza Amaral, de 65 anos, chamou atenção ao protagonizar uma espécie de “dança de debutante” ao lado de seus professores de fit dance durante a própria festa, e o vídeo rapidamente ganhou centenas de visualizações.

A gravação foi publicada no perfil da filha, a cantora cearense Carla Amaral, e também no Instagram de Tereza, o “Depois dos 60”, página em que compartilha rotina, treinos e reflexões sobre essa fase da vida.

Apesar da repercussão, ela garante que não esperava tamanha proporção. “Eu não imaginei que esse vídeo, especificamente, fosse viralizar. Fiquei bastante eufórica”, contou.

A ideia inicial era outra. Tereza queria dançar com o marido, mas precisou mudar os planos. “O meu desejo era fazer uma dança com o meu marido, mas não consegui convencê-lo. Ele é tímido. Daí resolvi dançar com os meus professores de fit dance, e tudo saiu exatamente como eu esperava".

Para ela, completar 65 anos nunca foi motivo para limitações. “Para falar a verdade, a idade, pra mim, sempre foi apenas um número. Sempre me senti jovem e plena. Agora, aos 65 anos, não está sendo diferente".

Repercussão positiva

A família acompanhou tudo de perto, inclusive a repercussão. “Minha filha, Carla, ficou muito feliz, pois é ela quem me incentiva desde sempre".

Mesmo com o vídeo circulando amplamente, a rotina segue praticamente a mesma. “Desejo que, um dia, Tony Sales e Léo Santana compartilhem o meu vídeo”, disse, ao comentar se já recebeu convites ou mensagens após a viralização.

Inspirada pela própria trajetória, Tereza deixa um recado para outras mulheres da mesma faixa etária. “Acho que devemos fazer aquilo que nos faz feliz. Seja dançar, cantar ou qualquer outra coisa. A vida é um sopro".

Perfil no Instagram

Tereza ainda contou que o perfil “Depois dos 60” também nasceu por incentivo da filha. Ela já soma mais de 4.500 seguidores que a acompanham diariamente.

“Pra variar, foi uma idéia da Carla. Ela me cobra muito esse compartilhamento da minha rotina na academia. Sobre essa fase da vida, é só o começo de uma nova etapa. A gente deve se cuidar e se amar do jeito que é. Não adianta querer fazer comparações com as milhares de musas que a gente vê diariamente nas redes sociais. Sejam você mesmas e sejam felizes", conclui.