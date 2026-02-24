Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Robert Carradine, ator de 'Lizzie McGuire', aos 71 anos

Ator convivia com um diagnóstico de bipolaridade há quase 20 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de um homem idoso com cabelo grisalho, barba e óculos pretos, sorrindo, em um evento com fundo azul e logotipo. Ideal para conteúdo sobre envelhecimento ativo.
Legenda: Ator também era conhecido pelo papel em "A Vingança dos Nerds" (1984).
Foto: MICHAEL TRAN / AFP.

O ator Robert Carradine, famoso pela série "Lizzie McGuire" (2001-2004), morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família nessa segunda-feira (23) ao portal Deadline.

"É com profunda tristeza que devemos compartilhar que nosso amado pai, avô, tio e irmão Robert Carradine faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor", escreveu Keith Carradine, irmão mais velho do ator.

Veja também

teaser image
Zoeira

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

teaser image
Zoeira

'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Keith ainda destacou a luta de Corradine contra a bipolaridade, doença com a qual ele foi diagnosticado há quase 20 anos.

"Esperamos que sua jornada possa iluminar e encorajar a abordagem do estigma associado à doença mental. Neste momento, pedimos privacidade para lamentar esta perda insondável. Com gratidão pela sua compreensão e compaixão", continuou Keith.

O irmão também ressaltou o quanto Corradine era carinhoso e bem-humorado, e que a intenção da família agora é celebrar o legado dele.

"Ele era profundamente talentoso e sentiremos sua falta todos os dias. Teremos consolo em como ele poderia ser engraçado, como ele era sábio, totalmente receptivo e tolerante. Meu irmãozinho era assim", finalizou.

A filha do ator, Ever Carradine, também se manifestou sobre o falecimento do pai: "Sempre que alguém me pergunta como eu me tornei tão normal, eu sempre digo que é por causa do meu pai. Eu sabia que meu pai me amava, sabia disso no fundo da alma, e sempre soube que ele me apoiava", publicou, pelo Instagram.

Quem era Robert Carradine?

Robert Corradine estreou nos cinemas em 1972, com o filme "Os Cowboys", de 1972, estrelado por John Wayne e Roscoe Lee Browne.

Nas décadas seguintes, o ator se solidificou em Hollywood, protagonizando sucessos como a comédia "A Vingança dos Nerds" (1984), em que interpretou Lewis Skolnick, o líder idealista de uma fraternidade de desajustados sociais.

No início do século XX, Corradine encontrou uma nova legião de fãs ao viver Sam McGuire, pai da personagem Lizzie McGuire na série homônima de sucesso da Disney.

Família reunida na cozinha, sorrindo e ao redor de uma mesa, em um momento de alegria e convivência familiar, com cozinhas ao fundo.
Legenda: Robert Carradine com o elenco de "Lizzie McGuire".
Foto: Divulgação/Disney.

Ao saberem da partida do colega de elenco, atores da série prestaram homenagens nas redes sociais. Um deles foi Hilary Duff, protagonista do seriado.

"Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo. Estou profundamente triste ao saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, por sua família e por todos que o amavam", compartilhou ela, nesta terça-feira (24), nas redes sociais.

Também pelas redes, outro colega de elenco de "Lizzie McGuire", Jake Thomas, chamou-o de "um dos caras mais legais que você poderia conhecer. Engraçado, pragmático, às vezes ranzinza, sempre um pouco excêntrico".

Assuntos Relacionados
Imagem de um homem idoso com cabelo grisalho, barba e óculos pretos, sorrindo, em um evento com fundo azul e logotipo. Ideal para conteúdo sobre envelhecimento ativo.
Zoeira

Morre Robert Carradine, ator de 'Lizzie McGuire', aos 71 anos

Ator convivia com um diagnóstico de bipolaridade há quase 20 anos.

Redação
Há 15 minutos
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy.
Zoeira

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

Rivais voltaram se enfrentar na noite dessa segunda-feira (23).

Redação
Há 1 hora
Foto para ilustrar a enquete BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar Sincerão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
A cantora Maria Bethânia não detalhou o motivo do cancelamento.
Zoeira

Maria Bethânia cancela show no Coala Festival Portugal 2026 e Caetano Veloso assume atração

Organização citou “motivo de força maior” como motivo do cancelamento.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
O momento em que Ana Paula amassa o chapéu de Cowboy repercutiu negativamente nas redes sociais.
Zoeira

Ana Paula pode ser expulsa do BBB 26? Entenda polêmica após briga com Cowboy 

Amasso em chapéu, discussão acalorada e suposto contato físico movimentam pedidos de punição nas redes.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Gerardo, pai de Ana Paula Renault, tem 96 anos.
Zoeira

BBB 26: Irmã de Ana Paula Renault atualiza estado de saúde do pai

Comentário durante discussão no reality gerou preocupação fora da casa e família esclareceu quadro clínico do patriarca.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Marciele alertou Jordana sobre suposta agressão sem querer na casa do BBB 26.
Zoeira

Marciele relata esbarrão de Jordana durante discussão no BBB 26 e faz alerta à colega

Participante afirma que atitude aconteceu sem intenção, mas pediu mais cautela em momentos de tensão no reality.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, uma pessoa sentada em um ambiente interno com prateleiras ao fundo, usando uma camisa xadrez verde e um colete amarelo estampado, segurando um conjunto de cartas pretas nas mãos. Na imagem da direita, duas pessoas sentadas em uma mesa de bar com bebidas sobre a mesa; uma das pessoas faz um gesto com as mãos enquanto a outra está inclinada em direção a ela. A parede ao fundo tem um grande grafite em preto e branco.
Zoeira

Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Cigano foi citado pela sister no BBB 26 e revela ter lotado a agenda de atendimentos até abril.

Mylena Gadelha
23 de Fevereiro de 2026
As atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella posam caracterizadas como Carminha e Nina em uma cozinha, com Carminha apontando para a câmera enquanto veste um avental branco. O cenário de fundo apresenta utensílios domésticos e um forno, capturando a rivalidade icônica das personagens em uma atmosfera cotidiana e expressiva.
Zoeira

'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Novela exibida originalmente em 2012 e já reprisada em 2019 volta às telas da Globo em março.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.
Zoeira

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Confusão começou na cozinha e terminou na piscina.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Chaiany, Milena e Maxiane, participantes do BBB 26 que estão no paredão
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Maxiane, Chaiany e Milena disputam a preferência do público.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversando com o pai, Geraldo Renault, em ambiente interno, demonstrando interação e atenção entre eles.
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Geraldo Renaut é ex-deputado federal e tem 96 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Casal em elegância em um evento, vestido formalmente, sorrindo e com postura confiante, no cenário de um palco ou um set de filmagem, em preto e branco, promovendo felicidade e sofisticação.
Zoeira

Veja os dois filmes mudos que ganharam o Oscar de Melhor Filme

Produções impressionaram pelas narrativas sobre amor, amizade e superação de desafios.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra Herson Capri e seu filho Lucas em momentos distintos, evidenciando a passagem do tempo e o forte laço entre pai e filho. Na imagem atual, ambos sorriem para uma selfie em close, enquanto o registro antigo mostra Herson abraçando Lucas ainda criança em uma piscina.
Zoeira

Filho de Herson Capri posta homenagem após pai sofrer infarto: ‘Sempre juntos’

O ator de 74 anos teve que cancelar apresentações de teatro após infarto, mas já se encontra recuperado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

Com trajetória consolidada no rádio e na TV do Ceará, comunicador ganha projeção nacional ao transformar humor e performance em linguagem digital.

Maria Clarice Nascimento
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizam discussão na madrugada

O embate ocorreu na cozinha, após a formação do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Chaiany, Milena ou Maxiane? Vote em quem deve sair no Paredão

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto de Alberto Cowboy e Gabriela, participantes do BBB 26.
Zoeira

Cowboy defende romper aliança com Gabriela no BBB 26

Gabriela tem se queixado de não ser prioridade dos aliados.

Redação
22 de Fevereiro de 2026