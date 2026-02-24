Morre Robert Carradine, ator de 'Lizzie McGuire', aos 71 anos

O ator Robert Carradine, famoso pela série "Lizzie McGuire" (2001-2004), morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família nessa segunda-feira (23) ao portal Deadline.

"É com profunda tristeza que devemos compartilhar que nosso amado pai, avô, tio e irmão Robert Carradine faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor", escreveu Keith Carradine, irmão mais velho do ator.

Veja também Zoeira Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26 Zoeira 'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Keith ainda destacou a luta de Corradine contra a bipolaridade, doença com a qual ele foi diagnosticado há quase 20 anos.

"Esperamos que sua jornada possa iluminar e encorajar a abordagem do estigma associado à doença mental. Neste momento, pedimos privacidade para lamentar esta perda insondável. Com gratidão pela sua compreensão e compaixão", continuou Keith.

O irmão também ressaltou o quanto Corradine era carinhoso e bem-humorado, e que a intenção da família agora é celebrar o legado dele.

"Ele era profundamente talentoso e sentiremos sua falta todos os dias. Teremos consolo em como ele poderia ser engraçado, como ele era sábio, totalmente receptivo e tolerante. Meu irmãozinho era assim", finalizou.

A filha do ator, Ever Carradine, também se manifestou sobre o falecimento do pai: "Sempre que alguém me pergunta como eu me tornei tão normal, eu sempre digo que é por causa do meu pai. Eu sabia que meu pai me amava, sabia disso no fundo da alma, e sempre soube que ele me apoiava", publicou, pelo Instagram.

Quem era Robert Carradine?

Robert Corradine estreou nos cinemas em 1972, com o filme "Os Cowboys", de 1972, estrelado por John Wayne e Roscoe Lee Browne.

Nas décadas seguintes, o ator se solidificou em Hollywood, protagonizando sucessos como a comédia "A Vingança dos Nerds" (1984), em que interpretou Lewis Skolnick, o líder idealista de uma fraternidade de desajustados sociais.

No início do século XX, Corradine encontrou uma nova legião de fãs ao viver Sam McGuire, pai da personagem Lizzie McGuire na série homônima de sucesso da Disney.

Legenda: Robert Carradine com o elenco de "Lizzie McGuire". Foto: Divulgação/Disney.

Ao saberem da partida do colega de elenco, atores da série prestaram homenagens nas redes sociais. Um deles foi Hilary Duff, protagonista do seriado.

"Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo. Estou profundamente triste ao saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, por sua família e por todos que o amavam", compartilhou ela, nesta terça-feira (24), nas redes sociais.

Também pelas redes, outro colega de elenco de "Lizzie McGuire", Jake Thomas, chamou-o de "um dos caras mais legais que você poderia conhecer. Engraçado, pragmático, às vezes ranzinza, sempre um pouco excêntrico".