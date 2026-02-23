Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Ana Paula Renault é um dos sucessos do BBB 26 e, se isso não foi uma surpresa para o público do programa, não foi também para a sister, que chegou a consultar um cartomante para guiá-la na trajetória do confinamento. Amigo dela há pelo menos seis anos, o escolhido é Phelippe Colle, que vive há mais de 12 anos em Fortaleza e acumula quase 200 mil seguidores nas redes sociais.

"Na previsão anual dela que eu fiz, eu já vi que esse ano para ela seria o ano do sol. Então é um ano de expansão, visibilidade, crescimento, muito brilho", explicou o cigano em entrevista ao Diário do Nordeste. Segundo Colle, a relação entre os dois é antiga e começou pelas redes sociais, mas acabou se fortalecendo com o passar do tempo.

A leitura do tarot foi feita por Phelippe ainda no fim de dezembro e, na ocasião, ele expôs algumas estratégias possíveis para a jornalista no confinamento.

Veja também Zoeira Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26 Zoeira BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Muitas delas, ele aponta, foram certeiras após o início do reality show. "Um dos pontos que o jogo falou foi para ela não ter medo. Falei para ela: não tenha medo da sua imagem aqui fora, a sua imagem aqui fora vai estar ótima", revelou Phelippe.

Sucesso nas redes sociais

O fato de Ana Paula ter citado Phelippe rendeu bons frutos, diga-se de passagem. Atendendo cerca de 22 clientes por semana, ele está com a agenda de atendimentos fechada até o início de abril, com uma procura que segue intensa.

Entretanto, ainda que o sucesso tenha ganhado força nas últimas semanas, o caminho de Phelippe nas leituras de tarot é antigo e foi pavimentado com a história da própria família.

"Comecei quando eu tinha 15 anos e me foi passado pela minha tia, ela que me ensinou, ela contou a história da família, que éramos ciganos, etc. Ela me contou da tradição, né? Eu fui o único e ainda sou o único da minha geração de parentes que trabalha com a cartomancia, com a magia cigana", relatou.

Aos 18 anos, ele começou a atender apenas amigos, mas o amor acabou trazendo-o para Fortaleza, local de nascimento do primeiro esposo. Foi por aqui que os colegas começaram a indicá-lo como profissional da área.

Na época, após ser demitido de um emprego, ele divulgou as leituras de tarot em um perfil de rede social. O resultado, inclusive, permanece até hoje: agenda lotada e uma vida dedicada a estudar o tema.

Em Fortaleza, por exemplo, a procura pelos serviços tem sido constante com o passar dos anos, mas a maioria dos clientes fiéis são de outros estados. São eles que retornam a cada seis meses, ainda que os atendimentos na capital cearense também configurem uma relação antiga e duradoura.

"Minha ligação com Fortaleza é bem legal, porque as pessoas aqui entendem a questão das cartas de uma forma mais clara. É engraçado que, quando vou ler cartas para Fortaleza, não preciso falar muito bonito. Isso que eu gosto do atendimento aqui, a gente se entende, né? Sou quase cearense mesmo", brincou o cigano.

Como são os atendimentos?

Dois métodos são utilizados por Phelippe atualmente. Em um deles, o contato é feito pelo WhatsApp, com o envio de áudios para o cliente sobre a leitura do tarot. A outra opção é por chamada de vídeo, mais longa e com previsões, orientações e mensagens sobre temas diversos.

"A de 30 minutos é sempre por áudio. Já a mesa real, que a Ana acabou de falar agora, pode ser por áudio ou chamada de vídeo. Eu abro a mesa, só pergunto duas coisas, que é o setor profissional e o setor amoroso, só para entender qual carta vai representar a pessoa. Abro todas as 36 cartas e pronto, está aí o seu livro da vida", pontua.

A loucura depois da exposição no BBB, ele conta, tem sido positiva. "Com a história da Paula, estou com a agenda fechada até dia 15 de abril. Meu WhatsApp caiu, ficou fora do ar por 24 horas, por isso eu não consigo responder. Não consigo conectar no meu notebook e eu já conectei o segundo WhatsApp e caiu de novo", expõe.

Phelippe explica que, no início, o primeiro marido o ajudava a organizar os atendimentos. Agora, anos depois, como ele já vive em um trisal, com três envolvidos no mesmo relacionamento, são os dois companheiros que assumem a responsabilidade da manutenção da agenda de atendimento.

Além deles, outras duas amigas respondem às mensagens de contato nas redes sociais. "Eles me passam o número e eu vou lá e falo direto com a pessoa. Esse primeiro contato é com eles, depois é tudo comigo", continua.

O sucesso, inclusive, não basta. Tudo requer muito estudo, ele também reforça. "A cartomancia pode ser estudada, não precisa necessariamente nascer com dom", esclarece.

Aos interessados, ele também dá dicas. "Claro que, depois que você começa a estudar, nós acreditamos que a glândula pineal e o chakra da intuição vão se expandindo, ele entende que você está usando uma ferramenta. Você vai aumentando a sensibilidade, intuição, sonhos proféticos, etc. Mas a carta vai ser mesmo para qualquer pessoa que quiser a fundo estudar e se aprofundar", finaliza.