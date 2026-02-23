Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Cigano foi citado pela sister no BBB 26 e revela ter lotado a agenda de atendimentos até abril.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, uma pessoa sentada em um ambiente interno com prateleiras ao fundo, usando uma camisa xadrez verde e um colete amarelo estampado, segurando um conjunto de cartas pretas nas mãos. Na imagem da direita, duas pessoas sentadas em uma mesa de bar com bebidas sobre a mesa; uma das pessoas faz um gesto com as mãos enquanto a outra está inclinada em direção a ela. A parede ao fundo tem um grande grafite em preto e branco.
Legenda: Phelippe Colle atende Ana Paula Renault há seis anos e mantém relação de amizade com a sister.
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

Ana Paula Renault é um dos sucessos do BBB 26 e, se isso não foi uma surpresa para o público do programa, não foi também para a sister, que chegou a consultar um cartomante para guiá-la na trajetória do confinamento. Amigo dela há pelo menos seis anos, o escolhido é Phelippe Colle, que vive há mais de 12 anos em Fortaleza e acumula quase 200 mil seguidores nas redes sociais.

"Na previsão anual dela que eu fiz, eu já vi que esse ano para ela seria o ano do sol. Então é um ano de expansão, visibilidade, crescimento, muito brilho", explicou o cigano em entrevista ao Diário do Nordeste. Segundo Colle, a relação entre os dois é antiga e começou pelas redes sociais, mas acabou se fortalecendo com o passar do tempo.

A leitura do tarot foi feita por Phelippe ainda no fim de dezembro e, na ocasião, ele expôs algumas estratégias possíveis para a jornalista no confinamento.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

teaser image
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Muitas delas, ele aponta, foram certeiras após o início do reality show. "Um dos pontos que o jogo falou foi para ela não ter medo. Falei para ela: não tenha medo da sua imagem aqui fora, a sua imagem aqui fora vai estar ótima", revelou Phelippe. 

Sucesso nas redes sociais

O fato de Ana Paula ter citado Phelippe rendeu bons frutos, diga-se de passagem. Atendendo cerca de 22 clientes por semana, ele está com a agenda de atendimentos fechada até o início de abril, com uma procura que segue intensa.

Entretanto, ainda que o sucesso tenha ganhado força nas últimas semanas, o caminho de Phelippe nas leituras de tarot é antigo e foi pavimentado com a história da própria família.

"Comecei quando eu tinha 15 anos e me foi passado pela minha tia, ela que me ensinou, ela contou a história da família, que éramos ciganos, etc. Ela me contou da tradição, né? Eu fui o único e ainda sou o único da minha geração de parentes que trabalha com a cartomancia, com a magia cigana", relatou. 

Aos 18 anos, ele começou a atender apenas amigos, mas o amor acabou trazendo-o para Fortaleza, local de nascimento do primeiro esposo. Foi por aqui que os colegas começaram a indicá-lo como profissional da área. 

Na época, após ser demitido de um emprego, ele divulgou as leituras de tarot em um perfil de rede social. O resultado, inclusive, permanece até hoje: agenda lotada e uma vida dedicada a estudar o tema. 

Em Fortaleza, por exemplo, a procura pelos serviços tem sido constante com o passar dos anos, mas a maioria dos clientes fiéis são de outros estados. São eles que retornam a cada seis meses, ainda que os atendimentos na capital cearense também configurem uma relação antiga e duradoura.

"Minha ligação com Fortaleza é bem legal, porque as pessoas aqui entendem a questão das cartas de uma forma mais clara. É engraçado que, quando vou ler cartas para Fortaleza, não preciso falar muito bonito. Isso que eu gosto do atendimento aqui, a gente se entende, né? Sou quase cearense mesmo", brincou o cigano.

Como são os atendimentos?

Dois métodos são utilizados por Phelippe atualmente. Em um deles, o contato é feito pelo WhatsApp, com o envio de áudios para o cliente sobre a leitura do tarot. A outra opção é por chamada de vídeo, mais longa e com previsões, orientações e mensagens sobre temas diversos. 

"A de 30 minutos é sempre por áudio. Já a mesa real, que a Ana acabou de falar agora, pode ser por áudio ou chamada de vídeo. Eu abro a mesa, só pergunto duas coisas, que é o setor profissional e o setor amoroso, só para entender qual carta vai representar a pessoa. Abro todas as 36 cartas e pronto, está aí o seu livro da vida", pontua. 

A loucura depois da exposição no BBB, ele conta, tem sido positiva. "Com a história da Paula, estou com a agenda fechada até dia 15 de abril. Meu WhatsApp caiu, ficou fora do ar por 24 horas, por isso eu não consigo responder. Não consigo conectar no meu notebook e eu já conectei o segundo WhatsApp e caiu de novo", expõe. 

Phelippe explica que, no início, o primeiro marido o ajudava a organizar os atendimentos. Agora, anos depois, como ele já vive em um trisal, com três envolvidos no mesmo relacionamento, são os dois companheiros que assumem a responsabilidade da manutenção da agenda de atendimento.

Além deles, outras duas amigas respondem às mensagens de contato nas redes sociais. "Eles me passam o número e eu vou lá e falo direto com a pessoa. Esse primeiro contato é com eles, depois é tudo comigo", continua.

O sucesso, inclusive, não basta. Tudo requer muito estudo, ele também reforça. "A cartomancia pode ser estudada, não precisa necessariamente nascer com dom", esclarece.

Aos interessados, ele também dá dicas. "Claro que, depois que você começa a estudar, nós acreditamos que a glândula pineal e o chakra da intuição vão se expandindo, ele entende que você está usando uma ferramenta. Você vai aumentando a sensibilidade, intuição, sonhos proféticos, etc. Mas a carta vai ser mesmo para qualquer pessoa que quiser a fundo estudar e se aprofundar", finaliza. 

Assuntos Relacionados
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, uma pessoa sentada em um ambiente interno com prateleiras ao fundo, usando uma camisa xadrez verde e um colete amarelo estampado, segurando um conjunto de cartas pretas nas mãos. Na imagem da direita, duas pessoas sentadas em uma mesa de bar com bebidas sobre a mesa; uma das pessoas faz um gesto com as mãos enquanto a outra está inclinada em direção a ela. A parede ao fundo tem um grande grafite em preto e branco.
Zoeira

Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Cigano foi citado pela sister no BBB 26 e revela ter lotado a agenda de atendimentos até abril.

Mylena Gadelha
Há 46 minutos
As atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella posam caracterizadas como Carminha e Nina em uma cozinha, com Carminha apontando para a câmera enquanto veste um avental branco. O cenário de fundo apresenta utensílios domésticos e um forno, capturando a rivalidade icônica das personagens em uma atmosfera cotidiana e expressiva.
Zoeira

'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Novela exibida originalmente em 2012 e já reprisada em 2019 volta às telas da Globo em março.

Redação
Há 2 horas
Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.
Zoeira

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Confusão começou na cozinha e terminou na piscina.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Chaiany, Milena e Maxiane, participantes do BBB 26 que estão no paredão
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Maxiane, Chaiany e Milena disputam a preferência do público.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversando com o pai, Geraldo Renault, em ambiente interno, demonstrando interação e atenção entre eles.
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Geraldo Renaut é ex-deputado federal e tem 96 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Casal em elegância em um evento, vestido formalmente, sorrindo e com postura confiante, no cenário de um palco ou um set de filmagem, em preto e branco, promovendo felicidade e sofisticação.
Zoeira

Veja os dois filmes mudos que ganharam o Oscar de Melhor Filme

Produções impressionaram pelas narrativas sobre amor, amizade e superação de desafios.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra Herson Capri e seu filho Lucas em momentos distintos, evidenciando a passagem do tempo e o forte laço entre pai e filho. Na imagem atual, ambos sorriem para uma selfie em close, enquanto o registro antigo mostra Herson abraçando Lucas ainda criança em uma piscina.
Zoeira

Filho de Herson Capri posta homenagem após pai sofrer infarto: ‘Sempre juntos’

O ator de 74 anos teve que cancelar apresentações de teatro após infarto, mas já se encontra recuperado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

Com trajetória consolidada no rádio e na TV do Ceará, comunicador ganha projeção nacional ao transformar humor e performance em linguagem digital.

Maria Clarice Nascimento
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizam discussão na madrugada

O embate ocorreu na cozinha, após a formação do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Chaiany, Milena ou Maxiane? Vote em quem deve sair no Paredão

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto de Alberto Cowboy e Gabriela, participantes do BBB 26.
Zoeira

Cowboy defende romper aliança com Gabriela no BBB 26

Gabriela tem se queixado de não ser prioridade dos aliados.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Homem usando camisa social clara e calça jeans escuras fala em um telefone público vermelho instalado dentro de uma antiga cabine amarela de rua. Ele segura o fone com uma mão enquanto a outra está no bolso. No fundo, há um muro coberto por cartazes políticos em preto‑e‑branco.
Zoeira

'O Agente Secreto' perde prêmios aos quais foi indicado no Bafta 2026; veja ganhadores

Filme disputava em duas categorias.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto do ator Herson Capri, que sofreu infarto e precisou adiar apresentações de teatro em São Paulo.
Zoeira

Ator Herson Capri sofre infarto e cancela espetáculos em SP

Apresentações de peça que ator estrela precisaram ser canceladas até 1° de março.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
foto de Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (22) traz reportagem especial sobre os avanços da polilaminina

O dominical ainda traz uma entrevista com Gisèle Pelicot, vítima de um dos casos mais chocantes de violência sexual na França.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Wagner Moura no Bafta Awards 2026 acompanhado de Emilie Lesclaux e de Kleber Mendonça Filho.
Zoeira

Wagner Moura brilha no Bafta 2026 ao representar 'O Agente Secreto'

Filme brasileiro disputa dois dos principais prêmios da noite e reforça expectativas para o Oscar.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (22/02)?

O quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
As caras e bocas de Juliana Paes no dia da apuração viraram meme nas redes sociais.
Zoeira

Juliana Paes comenta meme após reação na apuração do Carnaval: 'Sou emocionada'

Atriz celebrou primeiro título com a Viradouro e falou sobre a intensidade ao acompanhar a vitória da escola na Sapucaí.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Imagem de Sabrina Fantasiada.
Zoeira

Sabrina Sato se emociona ao perder desfile das Campeãs da Gaviões em São Paulo

Rainha de bateria não conseguiu chegar a tempo após compromisso na Vila Isabel.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
22 de Fevereiro de 2026