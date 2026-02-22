Diário do Nordeste
'O Agente Secreto' perde prêmios aos quais foi indicado no Bafta 2026; veja ganhadores

Filme disputava em duas categorias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem usando camisa social clara e calça jeans escuras fala em um telefone público vermelho instalado dentro de uma antiga cabine amarela de rua. Ele segura o fone com uma mão enquanto a outra está no bolso. No fundo, há um muro coberto por cartazes políticos em preto‑e‑branco.
Legenda: 'O Agente Secreto' tem Wagner Moura como protagonista.
Foto: Divulgação.

O filme brasileiro 'O Agente Secreto' perdeu dois dos principais prêmios do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo (22). A premiação britânica é considerada uma das mais prestigiadas do cinema mundial.

A produção concorria em duas categorias de peso: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. 

Apesar da derrota, as indicações reforçam o reconhecimento internacional do projeto e aumentam a expectativa em torno da temporada de premiações.

Tradicionalmente visto como um termômetro para o Oscar, cuja cerimônia acontece em 15 de março, o Bafta reúne os principais nomes da indústria audiovisual para celebrar os grandes destaques do cinema britânico e internacional.

Veja a lista dos principais indicados e vencedores:

Melhor Filme

  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Marty Supreme

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • A Voz de Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Ator

  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Jessie Plemons - Bugonia
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Robert Aramayo - I Swear

Melhor Atriz

  • Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
  • Emma Stone - Bugonia
  • Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Stellan Skarsgard - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A'Zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
  • Emily Watson - Hamnet
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia

Melhor Filme Britânico

  • Extermínio: A Evolução
  • Pillion
  • Hamnet
  • I Swear
  • The Ballad of Wallis Island
  • Morra, Amor
  • Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
  • H is For Hawk
  • Mr. Burton
  • Steve

Melhor Documentário

  • A 2000 Metros de Andriivka
  • Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Mr. Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Filme Para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Revelação do Ano

  • Chase Infiniti
  • Miles Caton
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling
