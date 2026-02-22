'O Agente Secreto' perde prêmios aos quais foi indicado no Bafta 2026; veja ganhadores
Filme disputava em duas categorias.
O filme brasileiro 'O Agente Secreto' perdeu dois dos principais prêmios do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo (22). A premiação britânica é considerada uma das mais prestigiadas do cinema mundial.
A produção concorria em duas categorias de peso: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.
Apesar da derrota, as indicações reforçam o reconhecimento internacional do projeto e aumentam a expectativa em torno da temporada de premiações.
Tradicionalmente visto como um termômetro para o Oscar, cuja cerimônia acontece em 15 de março, o Bafta reúne os principais nomes da indústria audiovisual para celebrar os grandes destaques do cinema britânico e internacional.
Veja também
Veja a lista dos principais indicados e vencedores:
Melhor Filme
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Marty Supreme
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Voz de Hind Rajab
Melhor Roteiro Original
- I Swear
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
Melhor Ator
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Jessie Plemons - Bugonia
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Robert Aramayo - I Swear
Melhor Atriz
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Jessie Buckley - Hamnet
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Emma Stone - Bugonia
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Peter Mullan - I Swear
- Stellan Skarsgard - Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa A'Zion - Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
- Emily Watson - Hamnet
- Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Yorgos Lanthimos - Bugonia
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução
- Pillion
- Hamnet
- I Swear
- The Ballad of Wallis Island
- Morra, Amor
- Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
- H is For Hawk
- Mr. Burton
- Steve
Melhor Documentário
- A 2000 Metros de Andriivka
- Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
- Apocalipse nos Trópicos
- Mr. Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Filme Para Crianças e Família
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Revelação do Ano
- Chase Infiniti
- Miles Caton
- Robert Aramayo
- Archie Madekwe
- Posy Sterling