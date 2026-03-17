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Veja trajetória de Breno, participante eliminado no 9º paredão do BBB 26

Brother entrou no grupo dos Pipocas, e saiu com 58,96% dos votos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Breno do BBB 26.
Legenda: Breno é formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, tem 33 anos.
Foto: Globo/ Manoella Mello.

Breno foi o nono eliminado do Big Brother Brasil 26. O modelo e biólogo deixou a disputa nesta terça-feira (17), na 9ª berlinda do programa. Ele recebeu xxxx% na média dos votos do público, enquanto Ana Paula teve 25,17% dos votos e Boneco, 15,87%.

O participante protagonizou momentos importantes dentro do programa. Entre os momentos mais marcantes estão a participação na dinâmica do ‘Exilado’ e ida para o primeiro Paredão Falso da edição.

Breno é formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, tem 33 anos, e é natural de Contagem, Minas Gerais. Ele disputou uma vaga no BBB 26 pela Casa de Vidro Sudeste. Marcel acabou desistindo, o que fez o modelo entrar no reality.

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ATRITO COM MATHEUS

O primeiro atrito de Breno foi registrado nas primeiras semanas do programa. No dia 20 de janeiro, o brother teve um embate com Matheus. O clima esquentou após o “Sincerão", quando o gaúcho afirmou acreditar que os Pipocas estariam sendo “manipulados” dentro do jogo.

O tom subiu quando Breno questionou diretamente uma fala sobre manipulação. Segundo ele, sua opinião poderia até ser contestada, mas não aceitaria ser colocado dentro de uma mesma narrativa pré-construída.

FALA PROBLEMÁTICA

No dia 10 de fevereiro, a equipe responsável pelas redes sociais de Breno se manifestou após repercutir uma declaração envolvendo Ana Paula Renault. O comentário, feito dentro da casa, gerou críticas ao abordar um tema sensível relacionado à maternidade.

Durante uma conversa com outros confinados, Ana Paula contou que não tem óvulos congelados e que, possivelmente, não será mãe. Em resposta, Breno afirmou: "Nossa! Os espíritos que iam reencarnar falando assim: 'Graças a Deus que ela decidiu não ter [filhos]'".

PAREDÃO INESPERADO

Ainda em fevereiro, no dia 13, foi realizada a dinâmica 'Bloco do Paredão', uma atividade inédita no BBB 26 que teve um impacto imediato: participante emparedado, imunizado, poder de veto e até troca entre VIP e Xepa.

Breno, Solange Couto e Alberto Cowboy foram emparedados após não conseguirem entrar em um consenso de nome para serem emparedados.

‘EXILADO’

Breno participou de outra novidade do BBB: a dinâmica do 'Exilado'. No dia 27 de fevereiro o participante foi selecionado para dormir fora da casa, sem acesso a nenhum cômodo, a não ser o banheiro.

No dia 28 do mesmo mês, outra reviravolta: o "exilado" ganhou o poder de emparedar um participante. Como consequência, o emparedado, Alberto, vira o novo exilado e substitui Breno.

PAREDÃO FALSO

No dia 3 de março, Breno foi escolhido pelo público para o Quarto Secreto do Paredão Falso. O participante levou a melhor sobre Cowboy e Jordana. Na dinâmica, Breno escolheu Juliano para ser sua companhia durante a estadia no cômodo especial.

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