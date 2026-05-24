O "Viver Sertanejo" deste domingo (24) recebe as duplas George Henrique e Rodrigo e Débora e Daniela, falar sobre os bastidores da carreira na música. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar às 10h, na TV Globo.

Na edição do programa, os entrevistados irão compartilhar as próprias trajetórias, citando os encontros decisivos, viradas inesperadas e sucessos que acabaram se espalhando por todo o Brasil.

“A gente saía de casa quebrado, não tinha dinheiro para ir pra balada. Ia para o posto com o violão, sentava e começava a ‘rasgar moda’”, relembrou George Henrique.

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Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (10), a partir das 10h, logo após o "Globo Rural".