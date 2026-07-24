Fortal 2026 recebe Claudia Leitte e Wesley Safadão nesta sexta (24); confira programação completa

O evento também conta com o tradicional Camarote Mucuripe, além do Corredor da folia e o Palco Arena.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Claudia Leitte será um dos destaques da segunda noite de Fortal 2024.
Foto: Thiago Gadelha.

A programação do Fortal 2026 segue com grandes nomes do axé e forró, nesta sexta-feira (24). A segunda noite de folia conta com Claudia Leitte, Wesley Safadão, Bell Marques e muito mais. 

Além do Corredor da Folia e Palco Arena, o evento traz novamente o tradicional Camarote Mucuripe.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 desta sexta-feira (24)

Corredor da folia

  • 19h30: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h30: Largadinho - Claudia Leitte
  • 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia
  • 22h: Siriguella - Bell Marques

Palco Arena 

  • É o Tchan
  • Karol do Axé
  • DJ Justa Music

Camarote Mucuripe

  • Wesley Safadão
  • Xand Avião
  • Rafa & Pipo

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde 

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento. 

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências. 

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
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