Fortal 2026 recebe Claudia Leitte e Wesley Safadão nesta sexta (24); confira programação completa

A programação do Fortal 2026 segue com grandes nomes do axé e forró, nesta sexta-feira (24). A segunda noite de folia conta com Claudia Leitte, Wesley Safadão, Bell Marques e muito mais.
Além do Corredor da Folia e Palco Arena, o evento traz novamente o tradicional Camarote Mucuripe.
Confira a programação completa de hoje:
Programação Fortal 2026 desta sexta-feira (24)
Corredor da folia
- 19h30: Abertura da Cidade Fortal
- 20h30: Largadinho - Claudia Leitte
- 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia
- 22h: Siriguella - Bell Marques
Palco Arena
- É o Tchan
- Karol do Axé
- DJ Justa Music
Camarote Mucuripe
- Wesley Safadão
- Xand Avião
- Rafa & Pipo
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.
Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br