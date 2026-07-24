Fortal 2026 recebe Claudia Leitte e Wesley Safadão nesta sexta (24); confira programação completa

A programação do Fortal 2026 segue com grandes nomes do axé e forró, nesta sexta-feira (24). A segunda noite de folia conta com Claudia Leitte, Wesley Safadão, Bell Marques e muito mais.

Além do Corredor da Folia e Palco Arena, o evento traz novamente o tradicional Camarote Mucuripe.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 desta sexta-feira (24)

Corredor da folia

19h30: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h30: Largadinho - Claudia Leitte

Largadinho - Claudia Leitte 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia

Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia 22h: Siriguella - Bell Marques

Palco Arena

É o Tchan

Karol do Axé

DJ Justa Music

Camarote Mucuripe

Wesley Safadão

Xand Avião

Rafa & Pipo

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.

Serviço

FORTAL 2026