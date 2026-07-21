Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 18:15
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Legenda: Nomes nacionais do axé estarão nos quatro dias de programação do evento.
Foto: Kid Jr/SVM.

O Fortal 2026 contará com uma operação especial que irá integrar diversas áreas durante os quatro dias de festa, que ocorre entre 23 e 26 de julho.

O planejamento prevê ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento.

Durante coletiva, realizada nesta terça-feira (21), os diretores do Fortal 2026, Colombo Cialdini e Ailton Júnior, ressaltaram que houve uma integração entre a organização do evento e o poder público

"Este é um evento de grande importância para o calendário do Ceará, e esse trabalho conjunto nos bastidores é essencial para garantir que o Fortal aconteça com segurança, organização e tranquilidade para foliões, profissionais e moradores da cidade", destacou Ailton Júnior.

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Medidas para o evento

Entre algumas das ações coordenadas pela Regional 7, por exemplo, estão: 

  • Organização e o sorteio dos espaços destinados aos permissionários; 
  • Acompanhamento de serviços de poda, manutenção e ordenamento urbano no entorno da Cidade Fortal.

Além disso, o plano inclui ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher.

Para isso, a organização do Fortal 2026, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, realizou capacitação das equipes que atuarão no evento.

Essa medida busca garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências. 

"O Fortal será um lugar seguro para as mulheres. Não porque seja impossível acontecer alguma situação, mas porque será um local preparado para acolher, orientar e mostrar que o evento se importa com elas".
Valeska Catunda
Promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom).

Ainda no contexto de combate à violência contra a mulher, a programação também contará com:

  • Ações de conscientização;
  • Materiais informativos;
  • Ativações voltadas à proteção das mulheres.

Reforço tecnológico na operação de segurança

O evento fará uso de câmeras com reconhecimento facial nas filas de acesso ao evento. 

Conforme o coronel Nazareno Cordeiro, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), esse reforço tecnológico ajuda a identificar pessoas com mandados de prisão em aberto e suspeitos já mapeados por atuação em grandes eventos, como furtadores de celulares. 

O plano inclui ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher.
Legenda: O plano inclui ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher.
Foto: Divulgação/Yuri Vasconcelos.

Na festa, haverá um posto da Polícia Militar para registrar boletins de ocorrência. Serão destinados, por dia, 209 policiais militares para reforçar a segurança.

O policiamento será distribuído em diferentes pontos do evento, com atuação da cavalaria nos estacionamentos e equipes do Raio em áreas estratégicas.

Delegacias em plantão

Algumas delegacias especializadas estarão em regime de plantão, para garantir atendimento especializado às ocorrências registradas durante a festa.

Dentre elas, estão: 

  • Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA);
  • Delegacia de Defesa da Mulher (DDM);
  • Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil ainda mobilizará 43 policiais civis por dia, totalizando um efetivo de 172 profissionais ao longo dos quatro dias de Fortal.

Suporte de outras operações

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará também estará a postos para atuar no evento, com 14 bombeiros militares por dia atuando em frentes operacionais. Eles devem atuar em situações de emergência.

No caso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), houve a mobilização de 100 agentes de trânsito por dia, começando atuar às 15h e seguindo até o encerramento da programação. Eles devem ajudar na organização do tráfego. 

Por sua vez, a Guarda Municipal de Fortaleza terá 49 agentes por dia durante o Fortal 2026. A operação do órgão prevê o reforço da segurança nos terminais de ônibus. 

Linhas de ônibus durante o Fortal 

O Fortal 2026 contará com reforço de linhas de ônibus durante os quatro dias de evento. Haverá linhas disponíveis rodando pela cidade, como: 

  • Linha 840 - Papicu/Cidade Fortal;
  • Linhas corujões das 00h às 04h com integração no Terminal do Papicu e outros terminais da cidade.

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Entrega de abadás: Centro de Eventos do Ceará (a partir de 21 de julho)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br

 

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