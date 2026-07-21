Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde

O Fortal 2026 contará com uma operação especial que irá integrar diversas áreas durante os quatro dias de festa, que ocorre entre 23 e 26 de julho.
O planejamento prevê ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento.
Durante coletiva, realizada nesta terça-feira (21), os diretores do Fortal 2026, Colombo Cialdini e Ailton Júnior, ressaltaram que houve uma integração entre a organização do evento e o poder público.
"Este é um evento de grande importância para o calendário do Ceará, e esse trabalho conjunto nos bastidores é essencial para garantir que o Fortal aconteça com segurança, organização e tranquilidade para foliões, profissionais e moradores da cidade", destacou Ailton Júnior.
Medidas para o evento
Entre algumas das ações coordenadas pela Regional 7, por exemplo, estão:
- Organização e o sorteio dos espaços destinados aos permissionários;
- Acompanhamento de serviços de poda, manutenção e ordenamento urbano no entorno da Cidade Fortal.
Além disso, o plano inclui ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher.
Para isso, a organização do Fortal 2026, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, realizou capacitação das equipes que atuarão no evento.
Essa medida busca garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.
"O Fortal será um lugar seguro para as mulheres. Não porque seja impossível acontecer alguma situação, mas porque será um local preparado para acolher, orientar e mostrar que o evento se importa com elas".
Ainda no contexto de combate à violência contra a mulher, a programação também contará com:
- Ações de conscientização;
- Materiais informativos;
- Ativações voltadas à proteção das mulheres.
Reforço tecnológico na operação de segurança
O evento fará uso de câmeras com reconhecimento facial nas filas de acesso ao evento.
Conforme o coronel Nazareno Cordeiro, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), esse reforço tecnológico ajuda a identificar pessoas com mandados de prisão em aberto e suspeitos já mapeados por atuação em grandes eventos, como furtadores de celulares.
Na festa, haverá um posto da Polícia Militar para registrar boletins de ocorrência. Serão destinados, por dia, 209 policiais militares para reforçar a segurança.
O policiamento será distribuído em diferentes pontos do evento, com atuação da cavalaria nos estacionamentos e equipes do Raio em áreas estratégicas.
Delegacias em plantão
Algumas delegacias especializadas estarão em regime de plantão, para garantir atendimento especializado às ocorrências registradas durante a festa.
Dentre elas, estão:
- Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA);
- Delegacia de Defesa da Mulher (DDM);
- Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil ainda mobilizará 43 policiais civis por dia, totalizando um efetivo de 172 profissionais ao longo dos quatro dias de Fortal.
Suporte de outras operações
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará também estará a postos para atuar no evento, com 14 bombeiros militares por dia atuando em frentes operacionais. Eles devem atuar em situações de emergência.
No caso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), houve a mobilização de 100 agentes de trânsito por dia, começando atuar às 15h e seguindo até o encerramento da programação. Eles devem ajudar na organização do tráfego.
Por sua vez, a Guarda Municipal de Fortaleza terá 49 agentes por dia durante o Fortal 2026. A operação do órgão prevê o reforço da segurança nos terminais de ônibus.
Linhas de ônibus durante o Fortal
O Fortal 2026 contará com reforço de linhas de ônibus durante os quatro dias de evento. Haverá linhas disponíveis rodando pela cidade, como:
- Linha 840 - Papicu/Cidade Fortal;
- Linhas corujões das 00h às 04h com integração no Terminal do Papicu e outros terminais da cidade.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Entrega de abadás: Centro de Eventos do Ceará (a partir de 21 de julho)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br