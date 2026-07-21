Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

A entrega dos abadás para os blocos oficiais do Fortal 2026, assim como dos blocos alternativos e do Camarote Mucuripe, começa nesta terça-feira (21). Segundo a organização do evento, as peças serão entregues no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, até a sexta-feira (24).

Os horários, assim como em anos anteriores, diferem conforme os dias de entrega. Na terça (21) e na quarta (22), as entregas se iniciam às 11h e seguem até as 21h. Enquanto isso, na quinta (23) e na sexta (24), as entregas começam no mesmo horário, mas se encerram às 18h.

A retirada requer que o folião compareça ao local com o voucher impresso, atestando a compra, e documento oficial com foto.

Veja também Zoeira Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde' Zoeira Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil

Para mobilizar os fãs da festa, inclusive, o Fortal 2026 prepara uma ação especial nesta terça-feira (21). O Centro de Eventos do Ceará, local tradicionalmente utilizado para a entrega de abadás, contará com ativações de patrocinadores, experiências interativas, atrações, serviços e ambientes instagramáveis disponíveis a todos que passarem nos próximos dias.

O Fortal 2026 acontecerá entre os dias 23 e 26 de julho, na Cidade Fortal. Assim como nos anos anteriores, atrações tradicionais como Bell Marques, Claudia Leitte e Ivete Sangalo estão confirmadas no evento.

Serviço

Início da entrega de abadás para o Fortal 2026