Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

A entrega dos abadás para os blocos oficiais do Fortal 2026, assim como dos blocos alternativos e do Camarote Mucuripe, começa nesta terça-feira (21). Segundo a organização do evento, as peças serão entregues no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, até a sexta-feira (24).
Os horários, assim como em anos anteriores, diferem conforme os dias de entrega. Na terça (21) e na quarta (22), as entregas se iniciam às 11h e seguem até as 21h. Enquanto isso, na quinta (23) e na sexta (24), as entregas começam no mesmo horário, mas se encerram às 18h.
A retirada requer que o folião compareça ao local com o voucher impresso, atestando a compra, e documento oficial com foto.
Para mobilizar os fãs da festa, inclusive, o Fortal 2026 prepara uma ação especial nesta terça-feira (21). O Centro de Eventos do Ceará, local tradicionalmente utilizado para a entrega de abadás, contará com ativações de patrocinadores, experiências interativas, atrações, serviços e ambientes instagramáveis disponíveis a todos que passarem nos próximos dias.
O Fortal 2026 acontecerá entre os dias 23 e 26 de julho, na Cidade Fortal. Assim como nos anos anteriores, atrações tradicionais como Bell Marques, Claudia Leitte e Ivete Sangalo estão confirmadas no evento.
Serviço
Início da entrega de abadás para o Fortal 2026
- Data: de terça (21) até sexta (24);
- Horário: terça (21) e quarta (22), das 11h às 21h; quinta (23) e sexta (24), das 11h às 18h;
- Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz).