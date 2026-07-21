Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

Obrigatórios para entrada nos blocos, os abadás poderão ser retirados até as 18h de sexta-feira (24).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 12:33
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Legenda: Fortal 2026 ocorrerá na Cidade Fortal, localizada no bairro Manuel Dias Branco.
Foto: Kid Jr/SVM.

A entrega dos abadás para os blocos oficiais do Fortal 2026, assim como dos blocos alternativos e do Camarote Mucuripe, começa nesta terça-feira (21). Segundo a organização do evento, as peças serão entregues no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, até a sexta-feira (24). 

Os horários, assim como em anos anteriores, diferem conforme os dias de entrega. Na terça (21) e na quarta (22), as entregas se iniciam às 11h e seguem até as 21h. Enquanto isso, na quinta (23) e na sexta (24), as entregas começam no mesmo horário, mas se encerram às 18h.

A retirada requer que o folião compareça ao local com o voucher impresso, atestando a compra, e documento oficial com foto.

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Para mobilizar os fãs da festa, inclusive, o Fortal 2026 prepara uma ação especial nesta terça-feira (21). O Centro de Eventos do Ceará, local tradicionalmente utilizado para a entrega de abadás, contará com ativações de patrocinadores, experiências interativas, atrações, serviços e ambientes instagramáveis disponíveis a todos que passarem nos próximos dias. 

O Fortal 2026 acontecerá entre os dias 23 e 26 de julho, na Cidade Fortal. Assim como nos anos anteriores, atrações tradicionais como Bell Marques, Claudia Leitte e Ivete Sangalo estão confirmadas no evento. 

Serviço

Início da entrega de abadás para o Fortal 2026

  • Data: de terça (21) até sexta (24);
  • Horário: terça (21) e quarta (22), das 11h às 21h; quinta (23) e sexta (24), das 11h às 18h;
  • Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz).
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