Bloco Resenha reúne artistas, convidados e foliões em lançamento na Central do Fortal 2026

O Bloco Resenha, uma das novidades do Fortal 2026, foi lançado oficialmente na noite desta quinta-feira (2). A apresentação ocorreu durante o Fortal Loading – Edição Resenha, na Central Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza. Além dos artistas, o encontro também reuniu convidados e foliões.

Legenda: Fortal 2026 ocorre entre os dias 23 e 26 de julho. Foto: LC Moreira.

O novo bloco é comandado pelos cantores Tito, Nuzio Medeiros, Rogerinho Jotavê e Thales Play. Nessa prévia, que oferece um gostinho do que será a festa oficial, houve muita interação com os convidados e show ao vivo.

A estreia do Bloco Resenha no Fortal 2026 acontece no domingo (26), no Corredor da Folia. Eles integram uma programação que reúne estrelas do axé, forró, sertanejo e música eletrônica.

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Festa no Fortal 2026

Neste ano, a festa ganhou o tema "A energia você sente" e será realizada na Cidade Fortal entre os dias 23 e 26 de julho. Os artistas irão se reunir e animar o Corredor da Folia, Camarote Mucuripe e Arena Fortal.

Entre os nomes confirmados desta edição, estão artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques, Claudia Leitte, Banda Eva.