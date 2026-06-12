Fortal 2026 anuncia novos blocos em quatro dias de festa; veja programação
Micareta acontece de 23 a 26 de julho na Cidade Fortal e reúne estrelas do axé, forró, sertanejo e música eletrônica.
A organização do Fortal anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (11), a programação completa da 33ª edição do festival, que será realizada entre os dias 23 e 26 de julho de 2026, na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco. Com o tema "A energia você sente", o evento promete reunir milhares de foliões e reforçar sua posição como um dos maiores festivais de música e entretenimento do país.
O lançamento ocorreu durante uma cerimônia no Iate Clube de Fortaleza, reunindo sócios, diretores de blocos, representantes do setor turístico, autoridades e convidados. Entre os presentes, estiveram os vocalistas da Timbalada, Denny Denan e Buja Ferreira, que celebraram o retorno do grupo à programação do festival.
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Ao longo de mais de três décadas, o Fortal consolidou-se como um dos principais motores do turismo e da economia local durante o mês de julho, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e movimentando segmentos como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços.
Corredor da Folia terá retornos marcantes e estreias
Principal atração do evento, o Corredor da Folia reunirá alguns dos maiores nomes do axé e da música brasileira. Entre os destaques da edição estão Ivete Sangalo e Claudia Leitte, além da estreia de novos blocos.
A abertura do Fortal, na quinta-feira (23), ficará por conta do bloco Vumbora, comandado por Bell Marques e Rafa & Pipo Marques. Na mesma noite, Alinne Rosa assume o comando do bloco O Vale.
Na sexta-feira (24), Bell Marques retorna ao circuito à frente do tradicional Siriguella. A programação também marca a volta de Claudia Leitte com o bloco Largadinho e apresenta uma das novidades da edição: o bloco Beleza Rara, reunindo Banda Eva e Xanddy Harmonia.
O sábado (25) promete ser um dos pontos altos da festa. Além da passagem do Siriguella, Ivete Sangalo retorna ao Fortal comandando o bloco Se Lança. A data contará ainda com a estreia do bloco Alegria Original, puxado pela Timbalada.
No encerramento, no domingo (26), Bell Marques conclui mais uma participação histórica no Siriguella, enquanto Ivete Sangalo será responsável por fechar oficialmente a programação do Corredor da Folia.
Programação do Corredor da Folia
Quinta-feira (23)
Vumbora – Bell Marques e Rafa & Pipo Marques
O Vale – Alinne Rosa
Sexta-feira (24)
Beleza Rara – Banda Eva e Xanddy Harmonia
Largadinho – Claudia Leitte
Siriguella – Bell Marques
Sábado (25)
Alegria Original – Timbalada
Siriguella – Bell Marques
Se Lança – Ivete Sangalo
Domingo (26)
Siriguella – Bell Marques
Se Lança – Ivete Sangalo
Camarote Mucuripe amplia diversidade musical
Reconhecido como um dos espaços mais disputados da Cidade Fortal, o Camarote Mucuripe chega à edição 2026 apostando em uma programação diversificada, reunindo artistas do forró, sertanejo, axé, piseiro e música eletrônica.
Entre os nomes confirmados estão Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus & Kauan, Pedro Sampaio, Durval Lelys, Natanzinho Lima, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro, Felipe Amorim, Rafa & Pipo Marques, Banda Eva, Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.
Programação do Camarote Mucuripe
Quinta-feira (23)
Natanzinho Lima
Henry Freitas
Felipe Amorim
Banda Eva
Sexta-feira (24)
Xand Avião
Wesley Safadão
Rafa & Pipo
Sábado (25)
Matheus & Kauan
Zé Vaqueiro
Rey Vaqueiro
Pedro Sampaio
Domingo (26)
Durval Lelys
Syon Trio
Eric Land
Litto Lins
Arena Fortal destaca raízes do axé e da música baiana
Outra área que ganha protagonismo em 2026 é a Arena Fortal. Com estrutura própria, praça de alimentação, bares e espaços de convivência, o setor apostará em uma programação voltada à valorização da música baiana e dos artistas que ajudaram a construir a identidade do festival.
A agenda começa com Filhos de Jorge, na quinta-feira (23). Na sexta (24), o público poderá reviver sucessos do É o Tchan.
O sábado (25) será embalado pela força percussiva do Olodum, enquanto Alexandre Peixe encerra a programação no domingo (26).
Programação da Arena Fortal
Quinta-feira (23)
Filhos de Jorge
Sexta-feira (24)
É o Tchan
Sábado (25)
Olodum
Domingo (26)
Alexandre Peixe
Festival reforça impacto econômico e turístico
Mais do que uma grande festa, o Fortal se consolidou como um dos eventos mais relevantes do calendário turístico brasileiro. A expectativa da organização é repetir o impacto positivo registrado nas últimas edições, atraindo visitantes de diferentes estados e fortalecendo a cadeia produtiva ligada ao turismo e ao entretenimento.
Com uma programação que une tradição, reencontros históricos e novas experiências, a edição de 2026 chega ao mercado reforçando a proposta expressa pelo tema deste ano: transformar a Cidade Fortal em um espaço de celebração, conexão e intensa energia durante quatro dias de festa.
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