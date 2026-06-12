Fortal 2026 anuncia novos blocos em quatro dias de festa; veja programação

A organização do Fortal anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (11), a programação completa da 33ª edição do festival, que será realizada entre os dias 23 e 26 de julho de 2026, na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco. Com o tema "A energia você sente", o evento promete reunir milhares de foliões e reforçar sua posição como um dos maiores festivais de música e entretenimento do país.

O lançamento ocorreu durante uma cerimônia no Iate Clube de Fortaleza, reunindo sócios, diretores de blocos, representantes do setor turístico, autoridades e convidados. Entre os presentes, estiveram os vocalistas da Timbalada, Denny Denan e Buja Ferreira, que celebraram o retorno do grupo à programação do festival.

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Ao longo de mais de três décadas, o Fortal consolidou-se como um dos principais motores do turismo e da economia local durante o mês de julho, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e movimentando segmentos como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços.

Corredor da Folia terá retornos marcantes e estreias

Principal atração do evento, o Corredor da Folia reunirá alguns dos maiores nomes do axé e da música brasileira. Entre os destaques da edição estão Ivete Sangalo e Claudia Leitte, além da estreia de novos blocos.

A abertura do Fortal, na quinta-feira (23), ficará por conta do bloco Vumbora, comandado por Bell Marques e Rafa & Pipo Marques. Na mesma noite, Alinne Rosa assume o comando do bloco O Vale.

Na sexta-feira (24), Bell Marques retorna ao circuito à frente do tradicional Siriguella. A programação também marca a volta de Claudia Leitte com o bloco Largadinho e apresenta uma das novidades da edição: o bloco Beleza Rara, reunindo Banda Eva e Xanddy Harmonia.

O sábado (25) promete ser um dos pontos altos da festa. Além da passagem do Siriguella, Ivete Sangalo retorna ao Fortal comandando o bloco Se Lança. A data contará ainda com a estreia do bloco Alegria Original, puxado pela Timbalada.

No encerramento, no domingo (26), Bell Marques conclui mais uma participação histórica no Siriguella, enquanto Ivete Sangalo será responsável por fechar oficialmente a programação do Corredor da Folia.

Programação do Corredor da Folia

Quinta-feira (23)

Vumbora – Bell Marques e Rafa & Pipo Marques

O Vale – Alinne Rosa

Sexta-feira (24)

Beleza Rara – Banda Eva e Xanddy Harmonia

Largadinho – Claudia Leitte

Siriguella – Bell Marques

Sábado (25)

Alegria Original – Timbalada

Siriguella – Bell Marques

Se Lança – Ivete Sangalo

Domingo (26)

Siriguella – Bell Marques

Se Lança – Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe amplia diversidade musical

Reconhecido como um dos espaços mais disputados da Cidade Fortal, o Camarote Mucuripe chega à edição 2026 apostando em uma programação diversificada, reunindo artistas do forró, sertanejo, axé, piseiro e música eletrônica.

Entre os nomes confirmados estão Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus & Kauan, Pedro Sampaio, Durval Lelys, Natanzinho Lima, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro, Felipe Amorim, Rafa & Pipo Marques, Banda Eva, Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.

Programação do Camarote Mucuripe

Quinta-feira (23)

Natanzinho Lima

Henry Freitas

Felipe Amorim

Banda Eva

Sexta-feira (24)

Xand Avião

Wesley Safadão

Rafa & Pipo

Sábado (25)

Matheus & Kauan

Zé Vaqueiro

Rey Vaqueiro

Pedro Sampaio

Domingo (26)

Durval Lelys

Syon Trio

Eric Land

Litto Lins

Arena Fortal destaca raízes do axé e da música baiana

Outra área que ganha protagonismo em 2026 é a Arena Fortal. Com estrutura própria, praça de alimentação, bares e espaços de convivência, o setor apostará em uma programação voltada à valorização da música baiana e dos artistas que ajudaram a construir a identidade do festival.

A agenda começa com Filhos de Jorge, na quinta-feira (23). Na sexta (24), o público poderá reviver sucessos do É o Tchan.

O sábado (25) será embalado pela força percussiva do Olodum, enquanto Alexandre Peixe encerra a programação no domingo (26).

Programação da Arena Fortal

Quinta-feira (23)

Filhos de Jorge

Sexta-feira (24)

É o Tchan

Sábado (25)

Olodum

Domingo (26)

Alexandre Peixe

Festival reforça impacto econômico e turístico

Mais do que uma grande festa, o Fortal se consolidou como um dos eventos mais relevantes do calendário turístico brasileiro. A expectativa da organização é repetir o impacto positivo registrado nas últimas edições, atraindo visitantes de diferentes estados e fortalecendo a cadeia produtiva ligada ao turismo e ao entretenimento.

Com uma programação que une tradição, reencontros históricos e novas experiências, a edição de 2026 chega ao mercado reforçando a proposta expressa pelo tema deste ano: transformar a Cidade Fortal em um espaço de celebração, conexão e intensa energia durante quatro dias de festa.

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