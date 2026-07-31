Thiago Viana fala sobre saída das ruas após vídeo viralizar: 'Minha hora ia chegar'

Depois de seis anos vivendo em situação de rua, o cearense Thiago Viana Feitosa, de 36 anos, viu a própria história mudar após viralizar nas redes sociais cantando "Fiquei Sabendo", de Xand Avião. Em entrevista exclusiva à coluna, ele contou como sobreviveu durante esse período graças à solidariedade de quem parou para ouvi-lo cantar em Fortaleza.

"Eu falava para todo mundo que Deus não ia me dar só uma caixa de som. Ele ia me dar um mundo. Eu profetizei isso na minha vida. Minha hora ia chegar", afirmou o cantor.

No bate-papo, o cearense disse que sequer sabia que havia se tornado assunto nas redes sociais. "Eu não estava sabendo que estava famoso. Cheguei na 'Praça do Malandro' [Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza] e todo mundo estava dizendo que meu vídeo tinha viralizado. Eu não acreditava".

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Desde que ganhou notoriedade, ele passou por uma verdadeira transformação. Em menos de dois dias, fez corte de cabelo, barba, atendimento odontológico e médico, além de iniciar conversas para estruturar a carreira artística com uma equipe empresarial.

Da infância na música às ruas

Legenda: Cantor cearense Thiago Viana ganhou banho de loja e também tratamento dentário após viralizar vídeo. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Natural de Fortaleza, com origem no bairro São Cristóvão, Thiago disse que canta desde os nove anos de idade. Xand Avião, Wesley Safadão e Zé Cantor são nomes que sempre estiveram no repertório dele.

Ao longo da trajetória, Thiago conta que passou por três pequenas bandas de forró antes de seguir carreira solo, quando passou a fazer apresentações na Beira-Mar de Fortaleza utilizando equipamento próprio.

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Foi justamente esse equipamento que mudou o rumo da história dele. Em um dia de rotina, após deixar os aparelhos guardados em uma barraca para levar dinheiro destinado ao tratamento médico da filha, voltou e descobriu que tudo havia sido furtado.

Sem condições de comprar novos instrumentos, não conseguiu seguir na música, deixou o ambiente familiar e foi viver nas ruas. "Chorava todas as noites porque não estava acostumado com aquilo".

O trauma após a morte da mãe

Durante a entrevista, Thiago revelou que a morte da mãe foi o episódio que desencadeou uma profunda crise emocional. Segundo ele, a mãe tirou a própria vida em meio a problemas familiares.

"Fiquei muito perturbado da mente, mas sempre pensando em Deus. Sempre pedia para Ele reconhecer meu talento", destacou o cantor.

Prisão e decisão de abandonar o crime

O cantor também falou abertamente sobre o período em que esteve preso. Ele afirmou que cumpriu seis anos de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Após deixar o sistema prisional, em 2020, decidiu abandonar definitivamente a criminalidade. "O mundo do crime não compensa. Só é cadeia ou cemitério".

Thiago afirma que nunca mais quis voltar para aquela realidade e decidiu investir exclusivamente na música. Pai de duas meninas e padrasto de mais duas, Thiago diz que sua maior motivação é reconstruir a relação com as filhas.

Sem condições financeiras durante os anos em situação de rua, ele conta que não conseguia oferecer assistência às crianças. "Meu sonho é comprar uma casa, dar conforto para minhas filhas e viver perto delas".

Empresário de Goiânia e primeiras gravações

A repercussão do vídeo do cearense chamou a atenção do empresário goiano Rafael Cabral que, ao lado dos irmãos Michel e Fernando Cabral, comanda a MJ MUSIC. Impressionado com a voz e sensibilizado pela história do cantor, ele decidiu apostar em Thiago e dar início ao desenvolvimento da carreira artística dele.

Na capital cearense, o cantor teve suporte do empresário Amon Marques, da agência After, para realizar os primeiros passos de mudança de vida do cantor cearense.

Dentro do cronograma musical de lançamentos, Thiago gravou como primeira canção "Deus Mudou Minha Sorte", letra composta por Jack Pallas, Joy e Rony Poeta. A composição traduz em versos a transformação vivida pelo cantor e marca o início de uma nova fase, construída sobre fé, perseverança e a oportunidade de recomeçar.