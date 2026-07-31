Nasce Dom, primeiro filho de Lauana Prado e Tati Dias: 'A maior bênção'

Bebê nasceu em São Paulo por meio de uma cesariana.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 13:36 (Atualizado às 13:54)
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Legenda: Gravidez foi anunciada em janeiro em meio a uma apresentação ao vivo
Foto: Divulgação / Hanna Rocha.

A cantora Lauana Prado deu à luz ao primeiro filho, Dom, nesta sexta-feira (31), em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da artista em comunicado à imprensa e compartilhada por ela nas redes sociais.

O bebê nasceu por volta das 7h30 da manhã, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 kg. A esposa da artista, Tati Dias, acompanhou o parto de perto.

Em uma carta aberta publicada pouco antes do parto, no Instagram, a sertaneja confessou estar ansiosa para conhecer o filho e que não vê a hora de conhecer "a maior bênção que uma mulher pode receber".

"Filho, depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços", escreveu.

Veja a publicação

Gravidez foi anunciada em janeiro

Logo no início do ano, Lauana compartilhou com o público que estava grávida. A notícia veio enquanto se apresentava no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

O nome escolhido para o bebê também carrega um significado especial para a cantora. De origem latina, "Dom" deriva de Dominus e significa "Senhor" ou "Dono", estando associado a força, liderança e autoridade.

Conforme a assessoria da sertaneja, a criança foi concebida por meio da fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida após o congelamento de embriões.

O embrião que deu origem à gestação foi transferido para o útero em novembro do ano passado e, semanas depois, o primeiro ultrassom confirmou o desenvolvimento saudável da gravidez.

Ainda ontem, na quinta-feira (30), Lauana deu início aos lançamentos do projeto "Cantos da Casa", com canções em homenagem ao nascimento da criança. As gravações aconteceram no início de julho, já na fase final da gestação.

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