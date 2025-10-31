Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
Mara Pavanelly no palco de São José de Ribamar. Uma segunda foto traz ele chegando ao local do evento mancando.

É Hit

Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Momento em que padre realizou o batizado dos filhos de João Gomes.

É Hit

João Gomes e Ary Mirelle fazem batizado de filhos aos pés do Cristo Redentor

Além do rito religioso, eles aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais

Redação 22 de Outubro de 2025
Trapper Matuê é atração do evento que ocorre em diferentes polos de Fortaleza

Opinião

Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo

Evento terá três polos diferentes com dois dias de festa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Outubro de 2025
Cantor Spark olhando para cima em direção ao fotógrafo. Ele usa boné

Opinião

Spark lança 'Tempo Certo' e fala desejo de gravar com Matuê; assista

Alter-ego do jogador Anderson Talisca, trapper busca espaço nas plataformas de música.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Outubro de 2025
Cantora brasileira IZA e o ex-jogador de futebol Yuri Lima são vistos juntos no aniversário de 1 ano da filha do casal, Nala. A festa foi tema safari no Rio de Janeiro no dia 12 de outubro. Ess é a primeira aparição do casal após a segunda separação.

Zoeira

Iza e Yuri Lima comemoram juntos aniversário da filha

A festa aconteceu apenas 5 dias após o término

Geovana Almeida* 13 de Outubro de 2025
Zé Vaqueiro e Ingra Soares em aeronave comprada pelo artista

É Hit

Zé Vaqueiro celebra compra de jatinho: 'Fruto de muito trabalho'

Cantor adquiriu um Cessna 525, que pode custar até U$$ 5 milhões

Redação 07 de Outubro de 2025
Cantora IZA e jogador Yuri Lima, em flagrante, em show.

Zoeira

Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica foto da filha: 'Família'

Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)

Redação 07 de Outubro de 2025
Cena de João Gomes no Tiny Desk Brasil. O cantor, ao centro, usa chapéu de couro e camisa bege, enquanto é acompanhado por músicos tocando guitarra, baixo, sanfona, saxofone e percussão. Sobre a mesa à frente, há livros, canecas e uma pequena bandeira de Pernambuco

É Hit

João Gomes estreia versão brasileira do Tiny Desk

Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas

Redação 07 de Outubro de 2025
1 2 3