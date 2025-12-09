Venda de ingressos do Rock in Rio Card começa hoje (9); confira

Os ingressos Rock in Rio Card, da edição 2026 do festival, começarão a ser vendidos nesta terça-feira (9), a partir das 19 horas, exclusivamente através do site da Ticketmaster Brasil.

A modalidade se configura como uma venda antecipada que garante acesso a um dia de festival, permitindo ao comprador escolher, posteriormente, a data em que o ingresso será válido.

Em 2026, o Rock in Rio acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Veja também Verso 'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026; veja lista Zoeira 'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix

Até o momento, oito atrações estão com presença confirmada para essa edição do festival, incluindo dois cantores nordestinos. O baiano Gilberto Gil e o pernambucano João Gomes, que estará ao lado da Orquestra Brasileira, dividem o line-up do Rock in Rio com Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Jamiroquai e Mumford & Sons.

Valores do Rock in Rio Card

Três modalidades estarão disponíveis para adquirir o Rock in Rio Card: inteira, meia-entrada e inteira Itaú. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix, sem taxa de serviço. Confira os valores a seguir:

Inteira: R$ 795

Meia-entrada: R$ 397,50

Inteira Itaú: R$ 675,75

Para a categoria inteira Itaú, os clientes que possuem um cartão de crédito emitido pelo banco têm 15% de desconto no valor do ingresso, não cumulativo com a meia-entrada, além de terem a possibilidade de parcelar em até oito vezes sem juros.

Os ingressos estilo inteira e meia-entrada podem ser parcelados em até seis vezes sem juros, exceto se o pagamento for feito por um cartão internacional.

Cada comprador pode adquirir até 4 ingressos por CPF, com apenas um deles sendo meia-entrada.

No caso de pessoas com deficiência (PCDs), é possível incluir uma meia-entrada para o acompanhante, desde que o limite máximo de ingressos por consumidor seja respeitado. O envio de documentação comprobatória no site e sua apresentação no dia do evento são obrigatórios.

Veja o line-up prévio

7 de setembro

Elton John - Palco Mundo

Gilberto Gil - Palco Mundo

11 de setembro

Stray Kids - Palco Mundo

Jamiroquai - Palco Sunset

12 de setembro