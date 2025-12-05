'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix
Com a compra da Warner Bros, o catálogo da HBO Max pode ser contemplado pelo streaming.
Com a compra da Warner Bros. Discovery, a Netflix pode passar a ter alguns títulos em seu catálogo que antes estavam na HBO Max. Produções como "Friends", "Casablanca" e "Harry Potter" estão na lista. O anúncio da venda foi realizado nesta sexta-feira (5).
A HBO é conhecida por produções com qualidade na produção e densidade nas narrativas.
Veja lista de possíveis títulos que entram no catálogo da Netflix
Saga de Harry Potter
Todos os filmes de Harry Potter podem entrar no catálogo, incluisive as produções derivadas da saga, como Animais Fantásticos.
Universo DC
Os filmes de super-heróis da DC, como:
- Batman;
- Superman;
- Mulher-Maravilha.
Séries da HBO
A HBO ainda possui séries de grande sucesso, como:
- Game of Thrones;
- A Casa do Dragão;
- The Last of Us;
- Succession;
- Euphoria;
- The White Lotus.
E outras mais antigas, de comédia, produzidas pela Warner Channel, como "Friends" e "The Big Bang Theory".
Filmes clássicos do cinema
Diversos clássicos estão atualmente disponíveis na HBO, como:
- Cidadão Kane;
- Casablanca;
- O Mágico de Oz;
- Matrix.