'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix

Com a compra da Warner Bros, o catálogo da HBO Max pode ser contemplado pelo streaming.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Zoeira
Friends, Casablanca e Harry Potter são alguns dos filmes que podem chegar na Netflix.
Legenda: O anúncio da venda foi realizado nesta sexta-feira (5).
Foto: Divulgação.

Com a compra da Warner Bros. Discovery, a Netflix pode passar a ter alguns títulos em seu catálogo que antes estavam na HBO Max. Produções como "Friends", "Casablanca" e "Harry Potter" estão na lista. O anúncio da venda foi realizado nesta sexta-feira (5). 

A HBO é conhecida por produções com qualidade na produção e densidade nas narrativas. 

Veja lista de possíveis títulos que entram no catálogo da Netflix

Saga de Harry Potter

Todos os filmes de Harry Potter podem entrar no catálogo, incluisive as produções derivadas da saga, como Animais Fantásticos. 

Universo DC

Os filmes de super-heróis da DC, como:

  • Batman;
  • Superman;
  • Mulher-Maravilha.

Séries da HBO

A HBO ainda possui séries de grande sucesso, como:

  • Game of Thrones;
  • A Casa do Dragão;
  • The Last of Us;
  • Succession;
  • Euphoria;
  • The White Lotus.

E outras mais antigas, de comédia, produzidas pela Warner Channel, como "Friends" e "The Big Bang Theory". 

Filmes clássicos do cinema

Diversos clássicos estão atualmente disponíveis na HBO, como: 

  • Cidadão Kane;
  • Casablanca;
  • O Mágico de Oz;
  • Matrix.
