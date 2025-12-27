Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Brasileiros voltaram a mobilizar as redes sociais neste sábado (27), após a atriz norte-americana Anne Hathaway citar referências do Brasil em uma publicação de balanço de fim de ano em seu perfil no Instagram. O post rapidamente atraiu milhares de comentários, em sua maioria de usuários brasileiros.

Na publicação, a atriz afirmou que a música “Águas de Março”, composta por Tom Jobim e interpretada por ele e Elis Regina, foi a canção que ela mais ouviu ao longo de 2025, o que despertou a reação entusiasmada do público brasileiro.

Hathaway também classificou como “leitura obrigatória” uma carta publicada neste mês pelo atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, na plataforma Players’ Tribune. No texto, o jogador relata a lesão enfrentada recentemente e destaca a importância do apoio da família durante o processo de recuperação.

Veja também É Hit João Gomes nega 'climão' com Roberto Carlos em especial de Natal da TV Globo Zoeira Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano, como “finalmente ter tempo para assar (confeitaria)” e ter assistido a uma apresentação ao vivo de Sam Smith no The Warsaw. “A voz e a presença de palco do Sam Smith ao vivo no The Warsaw — meu Deus do céu”, escreveu.

A publicação integra um carrossel de imagens que reúne fotos de paisagens cobertas de neve e um vídeo de biscoitos, compondo o clima de retrospectiva de fim de ano compartilhado pela atriz com seus seguidores.

Cerca de três horas após a postagem, o conteúdo já acumulava mais de 143 mil curtidas e quase 2 mil comentários. Entre as mensagens mais recorrentes estavam “alguém dá um CPF pra ela”, “diva”, “como não amar essa mulher”, “te amamos”, “vem para o Brasil” e “ela nos invocou”.