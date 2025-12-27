Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fotografia de meio corpo da atriz Anne Hathaway em um tapete vermelho. Ela sorri e olha para a câmera. Veste um vestido vermelho sem alças com design estruturado e geométrico no busto. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo alto com franja reta. Ao fundo, um painel lilás com o título 'The Idea of You' e o logotipo do Prime Video.
Legenda: A atriz afirmou que a música “Águas de Março” foi a canção que ela mais ouviu em 2025.
Foto: AFP

Brasileiros voltaram a mobilizar as redes sociais neste sábado (27), após a atriz norte-americana Anne Hathaway citar referências do Brasil em uma publicação de balanço de fim de ano em seu perfil no Instagram. O post rapidamente atraiu milhares de comentários, em sua maioria de usuários brasileiros.

Na publicação, a atriz afirmou que a música “Águas de Março”, composta por Tom Jobim e interpretada por ele e Elis Regina, foi a canção que ela mais ouviu ao longo de 2025, o que despertou a reação entusiasmada do público brasileiro.

Hathaway também classificou como “leitura obrigatória” uma carta publicada neste mês pelo atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, na plataforma Players’ Tribune. No texto, o jogador relata a lesão enfrentada recentemente e destaca a importância do apoio da família durante o processo de recuperação.

Veja também

teaser image
É Hit

João Gomes nega 'climão' com Roberto Carlos em especial de Natal da TV Globo

teaser image
Zoeira

Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano, como “finalmente ter tempo para assar (confeitaria)” e ter assistido a uma apresentação ao vivo de Sam Smith no The Warsaw. “A voz e a presença de palco do Sam Smith ao vivo no The Warsaw — meu Deus do céu”, escreveu.

A publicação integra um carrossel de imagens que reúne fotos de paisagens cobertas de neve e um vídeo de biscoitos, compondo o clima de retrospectiva de fim de ano compartilhado pela atriz com seus seguidores.

Cerca de três horas após a postagem, o conteúdo já acumulava mais de 143 mil curtidas e quase 2 mil comentários. Entre as mensagens mais recorrentes estavam “alguém dá um CPF pra ela”, “diva”, “como não amar essa mulher”, “te amamos”, “vem para o Brasil” e “ela nos invocou”.

Fotografia de meio corpo da atriz Anne Hathaway em um tapete vermelho. Ela sorri e olha para a câmera. Veste um vestido vermelho sem alças com design estruturado e geométrico no busto. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo alto com franja reta. Ao fundo, um painel lilás com o título 'The Idea of You' e o logotipo do Prime Video.
Zoeira

Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano.

Redação
Há 49 minutos
Bella Campos, Felca, Kenya Sade e Serginho no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado celebra Ano Novo, com Bela Campos e Felca

Cearense Matheus Fernandes também participa de programa.

Redação
Há 2 horas
Fran Chagas compartilhou fotos da viagem nas redes sociais.
Zoeira

Governanta agradece Virginia por realizar sonho de conhecer o mar

Funcionária celebrou viagem a Angra dos Reis e gesto da patroa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Virginia se declarou a Lucas Guedez nas redes sociais como forma de apoio.
Zoeira

Virginia se declara a Lucas Guedez após treta do ‘brisadeiro’

Influenciadora demonstrou apoio ao amigo depois de polêmica com Carlinhos Maia.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém Tyler Perry, cineasta e magnata.
Zoeira

Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Bilionário teria praticado episódios reiterados contra as duas vítimas ao longo de vários anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Zoeira

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Redação
27 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o apresentador Marcos Mion e outra pessoa, que utiliza uma cabeça representativa da TV Globo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

Atores das novelas 'Três Graças' e 'Vale Tudo' participam de games.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Lucca Picon é ator e Luana é produtora.
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

Ator publicou fotos ao lado da irmã de Bruna Marquezine e declarou: “Te amo”.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Casal Li Martins e JP Mantovani.
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

Após a morte do marido em acidente de trânsito, cantora enfrenta dificuldades para se manter financeiramente.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Retrato do músico com cabelo preto volumoso e despenteado, maquiagem escura nos olhos e expressão séria, iluminado por uma luz azul intensa. Ele veste uma camisa azul e olha diretamente para a câmera.
Zoeira

Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Segundo comunicado da banda, o músico faleceu após “uma breve doença, em casa, durante o Natal”.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Apresentador Galvão Bueno discusa na Alece.
Zoeira

Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro por pneumonia.

Redação
26 de Dezembro de 2025
fotos de indicados ao oscar 2025.
Zoeira

Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-BBB Paulinha é branca loira em duas fotos diferentes. À esquerda, está de óculos escuros, chapéu preto e vestido preto, sentada em um sofá. À direita, está com blusa branca e segurando cupons de loteria da Caixa, sorrindo. Foto usada em matéria sobre banco abrir processo contra a mulher.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite é processada pela Caixa por atuar com bolões de loteria

A empresa da influenciadora, Unindo Sonhos, nega qualquer irregularidade.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Zoeira

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Conjunto de pedras de quartzo rosa em uma superfície escura ao lado de uma pequena maleta de pano roxa com fechamento de cordão.
Zoeira

A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Quatro atores no filme Anaconda. Dois deles estão conversando, enquanto outros dois estão gravando em uma câmera no fundo.
Zoeira

Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Ator foi elogiado pela imprensa internacional pela atuação no longa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um homem de máscara preta cobrindo os olhos e beijando a mão de uma mulher trajando um vestido cinza e máscara no rosto.
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Novos episódios chegam à Netflix no dia 29 de janeiro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Zoeira

Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Retrato de família mostrando Fausto Silva, o filho e outro homem felizes à mesa, com taças de vinho.
Zoeira

Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Apresentador aparece ao lado do filho João Silva em registro especial.

Redação
25 de Dezembro de 2025