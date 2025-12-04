Diário do Nordeste
Rosalía faz show no Brasil em 2026; veja valor dos ingressos

Confira os preços e setores da apresentação da cantora.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Zoeira
Cantora Rosalía posando com as mãos sobre o peito, cabelo escuro ondulado e um halo de vinil translúcido.
Legenda: Até o momento, essa foi a única apresentação em solo brasileiro divulgada pela artista.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A cantora Rosalía anunciou que fará um show no Brasil em 2026, trazendo a recém-lançada turnê "LUX" ao solo nacional.

A apresentação, até então única, acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, em 10 de agosto, na Farmasi Arena. 

As vendas dos ingressos começam na próxima quarta-feira (10), pelo site Ticketmaster e na bilheteria física, no Engenhão.

Os valores das entradas variam entre R$ 270 (meia) e R$ 860 (inteira). Quem comprar online pagará uma taxa de 10% sobre o valor do ticket.

Valores dos ingressos do show da Rosalía

Setor Inteira Meia
Cadeira N3  R$ 540 R$ 270
Pista R$ 780 R$ 390
Camarote R$ 820 R$ 410
Cadeira N1 R$ 850 R$ 425
Gold Circle Direita R$ 860 R$ 430
Gold Circle Esquerda R$ 860 R$ 430

Localização dos setores

Imagem mostra mapa ilustrativo da divisão setores do show de Rosalía no Brasil em 2026. Apresentação acontece em 10 de agosto, de 2026, na Farmasi Arena, localizada no Rio de Janeiro.
Legenda: A Farmasi Arena tem capacidade para 11.905 pessoas.
Foto: Reprodução.

