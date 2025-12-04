Rosalía faz show no Brasil em 2026; veja valor dos ingressos

A cantora Rosalía anunciou que fará um show no Brasil em 2026, trazendo a recém-lançada turnê "LUX" ao solo nacional.

A apresentação, até então única, acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, em 10 de agosto, na Farmasi Arena.

As vendas dos ingressos começam na próxima quarta-feira (10), pelo site Ticketmaster e na bilheteria física, no Engenhão.

Os valores das entradas variam entre R$ 270 (meia) e R$ 860 (inteira). Quem comprar online pagará uma taxa de 10% sobre o valor do ticket.

Valores dos ingressos do show da Rosalía

Setor Inteira Meia Cadeira N3 R$ 540 R$ 270 Pista R$ 780 R$ 390 Camarote R$ 820 R$ 410 Cadeira N1 R$ 850 R$ 425 Gold Circle Direita R$ 860 R$ 430 Gold Circle Esquerda R$ 860 R$ 430

Localização dos setores

Legenda: A Farmasi Arena tem capacidade para 11.905 pessoas. Foto: Reprodução.

Pacotes VIPs: de mensagem de Rosalía a câmera descartável

Além das entradas tradicionais, o show da artista oferta três tipos de pacotes VIPs, que, além de darem acesso aos setores mais próximos do palco, proporcionarão experiências, como ganhar um caderno com uma mensagem da cantora.

PACOTE DIAMOND VIP

Inteira: R$ 860 (ingresso) + R$ 3.775 (serviço) + R$ 463,50 (taxa) = R$ 5.098,50

Meia-Entrada: R$ 430 (ingresso) + R$ 3.775 (serviço) + R$ 420,50 (taxa) = R$ 4.625,50

Um ingresso Gold Circle

Acesso exclusivo ao lounge VIP antes do show, incluindo: petiscos leves e dois vouchers para coquetéis e mocktails personalizados, criados por Rosalía

Cabine de fotos para registrar a noite

Loja de merchandising exclusiva

Playlist exclusiva

Pulseira oficial de acesso ao Lounge VIP

Kit de merchandising VIP exclusivo, incluindo: caderno com fechamento de chave e uma mensagem exclusiva da Rosalía dentro, lenço de renda, corrente de mão e câmera descartável

Entrada antecipada no local antes da abertura oficial dos portões

Oportunidade de comprar merchandising antes do show

Oportunidade de foto em frente ao painel VIP

Check-in exclusivo

Equipe VIP no local

PACOTE GOLD VIP

Inteira: R$ 860 (ingresso) + R$ 2.014 (serviço) + R$ 287,40 (taxa) = R$ 3.161,40

Meia-Entrada: R$ 430 (ingresso) + R$ 2.014 (serviço) + R$ 244,40 (taxa) = R$ 2.688,40

Um ingresso Gold Circle

Entrada antecipada na pista ouro

Pulseira oficial de entrada antecipada VIP

Kit de merchandising VIP exclusivo, incluindo: caderno com fechamento de chave e uma mensagem exclusiva da Rosalía dentro, lenço de renda, corrente de mão e câmera descartável

Entrada antecipada no local antes da abertura oficial dos portões

Oportunidade de comprar merchandising antes do show

Oportunidade de foto em frente ao painel VIP

Check-in exclusivo

Equipe VIP no local

PACOTE SILVER VIP

Inteira: R$ 780 (ingresso) + R$ 1.510 (serviço) + R$ 229,00 (taxa) = R$ 2.519

Meia-Entrada: R$ 390 (ingresso) + R$ 1.510 (serviço) + R$ 190 (taxa) = R$ 2.090