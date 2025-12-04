Rosalía faz show no Brasil em 2026; veja valor dos ingressos
Confira os preços e setores da apresentação da cantora.
A cantora Rosalía anunciou que fará um show no Brasil em 2026, trazendo a recém-lançada turnê "LUX" ao solo nacional.
A apresentação, até então única, acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, em 10 de agosto, na Farmasi Arena.
As vendas dos ingressos começam na próxima quarta-feira (10), pelo site Ticketmaster e na bilheteria física, no Engenhão.
Os valores das entradas variam entre R$ 270 (meia) e R$ 860 (inteira). Quem comprar online pagará uma taxa de 10% sobre o valor do ticket.
Valores dos ingressos do show da Rosalía
|Setor
|Inteira
|Meia
|Cadeira N3
|R$ 540
|R$ 270
|Pista
|R$ 780
|R$ 390
|Camarote
|R$ 820
|R$ 410
|Cadeira N1
|R$ 850
|R$ 425
|Gold Circle Direita
|R$ 860
|R$ 430
|Gold Circle Esquerda
|R$ 860
|R$ 430
Localização dos setores
Veja também
Pacotes VIPs: de mensagem de Rosalía a câmera descartável
Além das entradas tradicionais, o show da artista oferta três tipos de pacotes VIPs, que, além de darem acesso aos setores mais próximos do palco, proporcionarão experiências, como ganhar um caderno com uma mensagem da cantora.
PACOTE DIAMOND VIP
Inteira: R$ 860 (ingresso) + R$ 3.775 (serviço) + R$ 463,50 (taxa) = R$ 5.098,50
Meia-Entrada: R$ 430 (ingresso) + R$ 3.775 (serviço) + R$ 420,50 (taxa) = R$ 4.625,50
- Um ingresso Gold Circle
- Acesso exclusivo ao lounge VIP antes do show, incluindo: petiscos leves e dois vouchers para coquetéis e mocktails personalizados, criados por Rosalía
- Cabine de fotos para registrar a noite
- Loja de merchandising exclusiva
- Playlist exclusiva
- Pulseira oficial de acesso ao Lounge VIP
- Kit de merchandising VIP exclusivo, incluindo: caderno com fechamento de chave e uma mensagem exclusiva da Rosalía dentro, lenço de renda, corrente de mão e câmera descartável
- Entrada antecipada no local antes da abertura oficial dos portões
- Oportunidade de comprar merchandising antes do show
- Oportunidade de foto em frente ao painel VIP
- Check-in exclusivo
- Equipe VIP no local
PACOTE GOLD VIP
Inteira: R$ 860 (ingresso) + R$ 2.014 (serviço) + R$ 287,40 (taxa) = R$ 3.161,40
Meia-Entrada: R$ 430 (ingresso) + R$ 2.014 (serviço) + R$ 244,40 (taxa) = R$ 2.688,40
- Um ingresso Gold Circle
- Entrada antecipada na pista ouro
- Pulseira oficial de entrada antecipada VIP
- Kit de merchandising VIP exclusivo, incluindo: caderno com fechamento de chave e uma mensagem exclusiva da Rosalía dentro, lenço de renda, corrente de mão e câmera descartável
- Entrada antecipada no local antes da abertura oficial dos portões
- Oportunidade de comprar merchandising antes do show
- Oportunidade de foto em frente ao painel VIP
- Check-in exclusivo
- Equipe VIP no local
PACOTE SILVER VIP
Inteira: R$ 780 (ingresso) + R$ 1.510 (serviço) + R$ 229,00 (taxa) = R$ 2.519
Meia-Entrada: R$ 390 (ingresso) + R$ 1.510 (serviço) + R$ 190 (taxa) = R$ 2.090
- Um ingresso pista
- Kit de merchandising VIP exclusivo, incluindo: caderno com fechamento de chave e uma mensagem exclusiva da Rosalía dentro, lenço de renda, corrente de mão e câmera descartável
- Oportunidade de foto em frente ao painel VIP
- Check-in exclusivo
- Equipe VIP no local