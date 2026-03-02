Enquete BBB 26: Breno, Cowboy ou Jordana? Quem deve ir para o Quarto Secreto do Paredão Falso?
Paredão Falso foi formado ao vivo, neste domingo (1º).
Atualizado às 00:16
Breno, Cowboy e Jordana estão no primeiro Paredão Falso do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação foi aberta na noite deste domingo (1º).
Agora, o mais votado pelo público vai para o Quarto Secreto. Na terça-feira (3), acontece a eliminação falsa.
"Na terça-feira, a gente vai fazer uma eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa", informou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.
Vote na enquete:
