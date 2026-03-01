Ana Paula e Samira protagonizam briga intensa no BBB 26 com choro e acusações de manipulação

A casa do BBB 26 viveu momentos de alta tensão nesta madrugada de domingo (1º). O estopim para o conflito foi a postura da líder Samira Sagr em relação à indicação de Alberto Cowboy ao paredão. A jornalista mineira Ana Paula Renault, acompanhada por Milena Lages, confrontou a líder sobre sua suposta indecisão e falta de posicionamento, o que resultou em uma discussão acalorada e lágrimas.

O embate começou quando Ana Paula questionou as dúvidas que Samira teria demonstrado sobre indicar Cowboy diretamente à berlinda, após o brother ser mandado direto ao paredão pela dinâmica do Exilado. Embora a líder tenha negado qualquer incerteza, afirmando que "ia botá-lo", Ana Paula, indicada por Cowboy como Monstro da semana, insistiu que ela havia demonstrado insegurança anteriormente.

A discussão escalou no quarto Sonho de Eternidade, onde Ana Paula afirmou que Alberto Cowboy estaria "comendo o cérebro" de Samira, referindo-se a uma possível manipulação psicológica para deixá-la insegura. Samira caiu no choro e rebateu a acusação. "Ele não comeu meu cérebro".

Posteriormente, em conversa com outros aliados, a mineira detonou a postura da sister, afirmando que não iria "bancar teatro" e criticando o fato de Samira "inverter a história".

Ana Paula e Milena chegaram a discutir sobre o fato de Samira chorar muito. Milena, inclusive, chamou a atenção da aliada dizendo que ela não deveria usar esse argumento do choro e deixando claro a sua opinião de que Samira tem direito de "chorar quando quiser".

Rachaduras nas alianças e o Espia BBB

A desconfiança de Samira não se limitou a Ana Paula. Ao utilizar a função Espia BBB, a líder acompanhou uma conversa entre Juliano Floss e Breno Corã. Ela se incomodou ao perceber que não foi citada como aliada pelo dançarino, disparando que ele "não joga" com ela.

Mais tarde, Samira chegou a barrar Juliano na porta do quarto do líder, acusando-o de tentar manipulá-la novamente.

Pressão de Cowboy e paredão falso

Enquanto as aliadas discutiam, Alberto Cowboy demonstrou incômodo com a aproximação entre Gabriela Saporito e Breno. Cowboy avaliou que a falta de votos no biólogo diminui a força do grupo.

Vale lembrar que Breno, na dinâmica do Exilado, já indicou Cowboy ao paredão. O público deve ficar atento, pois a formação que ocorre neste domingo (1º) será para um Paredão Falso.

Além das tensões estratégicas, a madrugada também foi palco de romance, com o beijo entre Jonas e Marciele sendo um dos assuntos comentados pelos internautas.