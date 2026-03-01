Após queda, Ivete Sangalo anuncia que passará por cirurgia neste domingo (1º)

A cantora Ivete Sangalo revelou que irá passar por uma cirurgia neste domingo (1º). Apesar de a artista não ter revelado ao público o motivo, a intervenção acontece dias depois de a baiana cair.

Ivete se apresentou no ginásio do Ibirapuera na noite desse sábado (28) e disse ter conversado com o seu médico: "vou fazer amanhã, às 8h da manhã e vai dar tudo certo. Porque quem vai estar comigo? Deus".

“Eu acho que a gente vai falar de fé e não vai existir lugar melhor para eu captar a energia boa da fé, das pessoas de bem, das orações aqui nessa noite. Eu vou cantar para eles, eu vou estar com eles, porque Deus jamais escreveria isso para mim para eu não tirasse dessa história uma lição maravilhosa e positiva. Então, eu tinha que estar aqui para o meu dever com Deus”, disse ela durante a apresentação.

“Chegando ao hospital, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: ‘Meu Deus, o Senhor evitou algo pior’. Porque é isso que ele faz na nossa vida” Ivete Sangalo

OLHO MACHUCADO

Na última semana, a cantora teve um mal-estar, desmaiou e bateu um olho, que ficou roxo. Ela chegou a expor nas redes sociais que foi hospitalizada.

Veja o relato:

Ela disse que decidiu se apresentar mesmo com o olho roxo dizendo: "eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada!".

Ao g1, a assessoria da artista disse que "todas as informações serão dadas pelas redes dela quando ela achar pertinente".

"Ele falou assim para mim: ‘Minha filha, cuide da sua vida’. E cuidar da minha vida é cuidar da mente, do corpo, da saúde mental e física. Eu sou mulher que vim para isso, para honrar essa existência”, contou.

A cantora disse ainda ter recebido uma 'espécie de aviso de Deus'.