Dennis Carvalho dublou personagem de Star Trek; conheça outros trabalhos

Falecido neste sábado (28) no Rio de Janeiro, Dennis Carvalho foi tão devotado ao audiovisual que ultrapassou as funções de ator e diretor, pelas quais ficou mais conhecido. A faceta de dublador também foi explorada por ele, e com trabalhos de renome.

Um dos mais destacados foi quando assumiu a voz brasileira de Capitão Kirk, personagem da série "Star Trek" ("Jornada nas estrelas", em português, exibida entre 1966 e 1969). Na trama, Kirk é o icônico capitão da nave estelar USS Enterprise, originalmente interpretado pelo ator William Shatner.

Além do lendário personagem, Dennis também dublou Roger "Race" Bannon, da série "Jonny Quest" (1964-1965); Cabo Rusty, do programa infantil "Rin Tin Tin" (1954-1959); e Jerry no seriado "O Túnel do tempo" (1966-1967).

A vida de Dennis Carvalho esteve ligada à teledramaturgia desde cedo. O primeiro teste dele foi aos 11 anos para a TV Paulista. À época, a chance era participar da novela "Oliver Twist" (1960).

Em 1964, entrou para a TV Tupi e participou de inúmeros teleteatros, mas foi na TV Globo que fez carreira de sucesso. Em meados de 2022, deixou a emissora após 47 anos de trabalho.

Parceria com Gilberto Braga

Um dos maiores companheiros de trabalho do artista foi o autor de novelas Gilberto Braga, com o qual assumiu a direção de diversos folhetins de sucesso. Entre as principais contribuições da dupla, estão "Dancin' Days" (1978), “Vale Tudo” (1988), “Celebridade” (2003) e “Paraíso Tropical” (2007).

Dennis soube traduzir para a imagem alguns dos atributos mais característicos do texto de Braga: o apreço pela crítica social, por tramas cheias de reviravoltas e com ritmo de narração ágil e cirúrgico.

Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), aos 78 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Deixa três filhos, Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.