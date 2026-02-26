Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e sorte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:28)
Zoeira
Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26.
Legenda: Resultado foi definido na noite desta quinta-feira (26).
Foto: Globo.

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam a sétima Prova do Líder nesta quinta-feira (26). Em busca da liderança, eles precisam de concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana.

A prova teve início ainda nessa tarde, constituída em sete duelos. Cada participante sorteado pelo atual Líder, Jonas Sulzbach, escolheu outro para duelar. Esta etapa teve caráter classificatório para a fase final, que será transmitida durante o programa ao vivo, à noite.

Em cada duelo, os participantes precisavam, primeiro, duelar por uma bolinha extra. Ganhava quem apertasse primeiro o botão e respondesse corretamente à pergunta. Se a resposta fosse errada, a chance a mais iria para o segundo competidor.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

teaser image
Zoeira

Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não gosta de gente'

teaser image
Zoeira

Que horas começa a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26)? Veja detalhes

Concluída essa etapa, os jogadores colocavam uma bolinha em uma pista que caía em uma roleta com diferentes pontos. Ganhava quem conseguisse mais pontos.

Foram classificados para a segunda etapa:

  • Solange Couto;
  • Samira;
  • Milena;
  • Breno;
  • Babu Santana;
  • Jonas Sulzbach.
  • Leandro Boneco.

SEGUNDA ETAPA

A segunda etapa começou com Solange. Os participantes precisavam jogar bolas em uma rampa, e marcar pontos que estavam sinalizados em uma roleta giratória.

  • Solange Couto: 25 pontos
  • Samira: 110 pontos
  • Milena: 40 pontos
  • Breno: 50 pontos
  • Babu Santana: 60 pontos
  • Jonas Sulzbach: 95 pontos
  • Leandro Boneco: 90 pontos

ENTENDA FASE FINAL

Assuntos Relacionados
Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26.
Zoeira

Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Samira venceu a sétima Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
Há 55 minutos
Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26.
Zoeira

Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26

Participante venceu a última etapa da prova.

Redação
Há 1 hora
Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e sorte.

Redação
Há 1 hora
Joe, Nick e Kevin Jonas trarão ao Brasil a turnê
Zoeira

Jonas Brothers anunciam show único em São Paulo

Trio se apresenta no Allianz Parque, em maio, com turnê que celebra 20 anos de carreira.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de Ana Paula.
Zoeira

Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

Decisão deve ser anunciada na próxima terça-feira (1º).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa vestindo uniforme formal composto por camisa clara, gravata borboleta escura e um paletó escuro. A pessoa usa um crachá pendurado no pescoço. O fundo mostra um ambiente interno iluminado, com elementos decorativos em tons de vermelho e luzes desfocadas ao redor.Adapte o alt text para uma imagem em preto e branco.
Zoeira

Marquito sofre acidente após mal súbito e é internado em coma induzido

Acidente ocorreu na quarta-feira (25), em uma via na Zona Norte de São Paulo.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Participantes do BBB 26 enfileirados.
Zoeira

BBB 26: veja como foi a 1ª etapa da Prova do Líder desta quinta (26/02)

A competição consiste em duelos e tem caráter classificatório.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa vestindo um smoking clássico e luvas brancas segura cuidadosamente uma estatueta dourada do Oscar em primeiro plano. Ao fundo, outras estatuetas idênticas estão organizadas sobre uma superfície escura, criando uma composição elegante que destaca o brilho do prêmio contra o cenário sóbrio.
Zoeira

Votação do Oscar 2026 começa nesta quinta-feira (26); conheça regras

Até o próximo dia 5 de março, votantes irão escolher os vencedores da premiação cinematográfica.

João Gabriel Tréz
26 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt é um homem branco alto de cabelo preto e que, na foto, usa camisa vermelha.
Zoeira

BBB 26 terá paredão falso e dinâmica para 'exilar' participante; entenda

A dinâmica foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Solange Couto disparou fala contra Ana Paula durante conversa com aliados.
Zoeira

Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não gosta de gente'

Fala foi dada em conversa com Babu, Chaiany Andrade e Boneco.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Pessoa em pé, vestindo uma camisa de manga longa escura, posicionada diante de um fundo colorido em tons de amarelo e laranja com elementos gráficos curvos.
Zoeira

Que horas começa a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26)? Veja detalhes

Sétima Prova do Líder do reality show será realizada em duas etapas.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Harry Styles caracterizado como um monarca elfo, usando coroa e vestes elaboradas, sentado em um ambiente de fantasia com luz de velas.
Zoeira

Harry Styles diz usar app de namoro para aprender idiomas

Artista explicou que a imersão é essencial para evoluir no domínio de outros idiomas.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Juliano Floss, participante do BBB com cabelo platinado e tatuagens de dragão rosa, deitado em um sofá estofado, olhando para o lado.
Zoeira

No BBB 26, Juliano desabafa com Samira sobre preconceito por dançar

Brother revelou traumas da infância e diz que incentivo de Marciele “abriu uma ferida”.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Homem pensativo com fundo rosa e decorativo de pombas sociais, uso de camisa vermelha, expressão facial de reflexão, ambiente de conversa ou entrevista.
Zoeira

Babu arquiteta plano para expulsar Ana Paula e Milena do BBB 26: 'Já deu, né?'

Acordo foi feito com Jonas, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

Como será a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26/02)? Entenda

Fase classificatória para a disputa será realizada na tarde desta quinta-feira (26).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Solange Couto e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Uso do termo 'serviçal' no BBB 26 expõe o racismo estrutural? Veja o que diz especialista

Palavra foi usada por Solange Couto para se referir a Milena.

Raísa Azevedo
25 de Fevereiro de 2026
Eric Dane era um homem branco de cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa blusa branca, cardigan da mesma cor e óculos de armação preta.
Zoeira

Ex-figurante de 'Grey's Anatomy' acusa Eric Dane de bullying e misoginia

Laura Ann Tull chamou o ator de "valentão" e "idiota". Ele morreu há uma semana, vítima de esclerose lateral múltipla (ELA).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
As participantes Solange Couto e Samira aparecem em uma montagem de duas cenas distintas no cenário do reality show BBB 26. À esquerda, Solange repousa com expressão pensativa apoiando o rosto na mão, enquanto à direita, Samira demonstra uma feição de choro e angústia diante de um painel azul.
Zoeira

BBB 26: Solange Couto é criticada na web por ofensa às origens de Samira

As equipes da atriz e da atendente de bar se manifestaram sobre o assunto.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Duas fotos lado a lado mostram uma pessoa deitada em uma cama, parcialmente coberta por um edredom claro com detalhes bordados em dourado, incluindo pequenas estrelas e linhas curvas. A pessoa está usando uma camiseta com estampas coloridas. As duas imagens são muito semelhantes entre si, com pequenas variações na posição do edredom.
Zoeira

Ivete Sangalo desmaia por fraqueza após intoxicação alimentar e é internada em Salvador

Artista tranquilizou os fãs e mostrou corte no rosto causado pela queda em casa.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Milena sentada à esquerda e Jonas na piscina à direita
Zoeira

Milena provoca Jonas após volta do paredão no BBB 26: 'Vai continuar tendo que aguentar'

A recreadora infantil e o influenciador discutiram na piscina.

Redação
25 de Fevereiro de 2026