Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26.

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam a sétima Prova do Líder nesta quinta-feira (26). Em busca da liderança, eles precisam de concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana.

A prova teve início ainda nessa tarde, constituída em sete duelos. Cada participante sorteado pelo atual Líder, Jonas Sulzbach, escolheu outro para duelar. Esta etapa teve caráter classificatório para a fase final, que será transmitida durante o programa ao vivo, à noite.

Em cada duelo, os participantes precisavam, primeiro, duelar por uma bolinha extra. Ganhava quem apertasse primeiro o botão e respondesse corretamente à pergunta. Se a resposta fosse errada, a chance a mais iria para o segundo competidor.

Concluída essa etapa, os jogadores colocavam uma bolinha em uma pista que caía em uma roleta com diferentes pontos. Ganhava quem conseguisse mais pontos.

Foram classificados para a segunda etapa:

Solange Couto;

Samira;

Milena;

Breno;

Babu Santana;

Jonas Sulzbach.

Leandro Boneco.

SEGUNDA ETAPA

A segunda etapa começou com Solange. Os participantes precisavam jogar bolas em uma rampa, e marcar pontos que estavam sinalizados em uma roleta giratória.

Solange Couto: 25 pontos

Samira: 110 pontos

Milena: 40 pontos

Breno: 50 pontos

Babu Santana: 60 pontos

Jonas Sulzbach: 95 pontos

Leandro Boneco: 90 pontos

ENTENDA FASE FINAL