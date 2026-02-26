Diário do Nordeste
No BBB 26, Juliano desabafa com Samira sobre preconceito por dançar

Brother revelou traumas da infância e diz que incentivo de Marciele “abriu uma ferida”.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Juliano Floss, participante do BBB com cabelo platinado e tatuagens de dragão rosa, deitado em um sofá estofado, olhando para o lado.
Legenda: Juliano Floss revelou que já pensou em parar de dançar.
Foto: Reprodução.

Juliano Floss abriu o coração em conversa com Samira no BBB 26, na madrugada desta quinta-feira (26), ao falar sobre o preconceito que enfrentou por dançar. O brother ficou emocionado após um comentário de Marciele sobre ele se soltar mais na casa.

Durante o papo, Juliano contou que a sister o abordou de forma inesperada. "Ela [Marciele] veio do nada e começou a falar sobre dança, que eu tava me contendo", relatou.

Samira quis saber se ele realmente estava se segurando, e o brother respondeu: "Sei que vai ser ridículo, mas a dança mudou minha vida. A única coisa que eu sei fazer é isso. Mas tem uma diferença entre dançarino de TikTok e dançarino, em colocarem numa caixinha. Fico com medo de mostrar minha dança de verdade, que é uma coisa completamente diferente. Ela falou: 'Você tem que dançar. Eu percebi que você fica no cantinho quando quer dançar de verdade' e abriu uma ferida de várias coisas”, partilhou.

O participante explicou que carrega traumas desde a adolescência, especialmente por comentários dentro da própria família. "É porque você sabe como é no Sul... Homem tem que ser machão. Meus tios, meus primos, eles não achavam 'da hora' que eu dançava, tá ligado? Eles falavam pra eu parar e falavam que era coisa de mulher. Eu ia pro meu grupo de dança e tinha dois ou três homens. Então, eu pensava que eu tava errado de dançar. Não sei como eu pensava”.

Por fim, o namorado de Marina Sena confessou que já pensou em parar várias vezes. “Tenho trauma dessas fitas dos moleques me zoando na escola porque eu dançava”.

