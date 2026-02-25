Ana Paula diz que vai mirar em Babu no BBB 26
Sister afirmou que colocaria o brother no paredão “sem medo nenhum” e disse que decisão seria uma resposta dentro do jogo.
A saída de Maxiane no paredão dessa terça-feira (24) movimentou a madrugada no BBB 26. Entre análises e especulações sobre os próximos passos no jogo, Ana Paula reuniu as aliadas para discutir cenários e deixou claro que Babu pode ser um alvo na próxima formação de paredão.
Durante conversa com Samira, a sister afirmou que a relação entre eles mudou nos últimos dias. Antes aliados, Ana Paula e Babu se afastaram recentemente.
“Babu tirou conclusões sem saber do que aconteceu. É por isso que acho que é uma semana ruim pra todos eles. Isso na minha visão, porque a gente pode sim estar sendo malvistas, Chaiany 'coberta de razão' e nós três todas cagadas, sendo malvistas. Mas acho que não... Acho que fomos traídas e é uma semana péssima pra eles. Dependendo do líder, eu colocaria o Babu, linda!”, declarou.
Surpresa, Samira questionou: “Sério? O Alberto, né?”. Ana Paula reforçou que tudo dependeria da configuração da semana. “Dependendo do líder e da configuração que se montar. Colocando o Babu, seria uma resposta pra gente”, explicou.
Em outro momento, ela foi além e deixou a posição definitiva: “Só queria deixar claro e alinhado que Babu é um nome que eu colocaria sem medo nenhum. Inclusive se eu tivesse no paredão… 'Quinta série' e Alberto não estando no paredão, eu colocaria o Babu e, se eu tivesse, era o Babu”, afirmou, sinalizando que o antigo aliado agora ocupa o centro de sua estratégia no jogo.