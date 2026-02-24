BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Maxiane

O resultado do sexto paredão do BBB 26 foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo, na noite desta terça-feira (24). Maxiane foi a sexta eliminada do reality, deixando a casa após o discurso de Tadeu Schmidt.

Maxiane foi eliminada com 63,21% da média de votos. Ela deixou o reality show após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda da semana.

O discurso do apresentador deixou as três emparedadas, e também o público, com dúvida de quem seria a eliminada. Com citações que se encaixavam nas três histórias, o resultado surpreendeu os confinados.

"Termina aqui uma grande parceria entre duas mulheres no BBB. E aí, como imaginar uma sem a outra dentro dessa casa? É como a música de Claudinho & Buchecha, como imaginar Ana Paula sem Tia Milena, Gabi sem Chai ou Marciele sem Maxiane, tem gente que até confunde", disse o apresentador.

Nas pistas ambíguas, Tadeu também falou: "As três buscaram o protagonismo, cada uma de seu jeito: agindo, reagindo se atrapalhando e, acima de tudo, se entregando. Mas, alguém tem que ir embora hoje".

Veja também Zoeira Relembre motivo da expulsão de Ana Paula Renault do BBB 16 Zoeira Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26 Zoeira BBB 26: Chaiany perde quase 300 mil seguidores após se opor a ex-aliados

Resultado da votação

Maxiane

Média: 63,21%

Voto Único: 66,20%

Voto Torcida: 56,20%

Milena

Média: 36,11%

Voto Único: 32,98%

Voto Torcida: 43,43%

Chaiany

Média: 0,68%

Voto Único: 0,82%

Voto Torcida: 0,37%

VEJA DISCURSO COMPLETO