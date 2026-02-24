BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Maxiane
Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no quinto paredão do reality.
O resultado do sexto paredão do BBB 26 foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo, na noite desta terça-feira (24). Maxiane foi a sexta eliminada do reality, deixando a casa após o discurso de Tadeu Schmidt.
Maxiane foi eliminada com 63,21% da média de votos. Ela deixou o reality show após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda da semana.
O discurso do apresentador deixou as três emparedadas, e também o público, com dúvida de quem seria a eliminada. Com citações que se encaixavam nas três histórias, o resultado surpreendeu os confinados.
"Termina aqui uma grande parceria entre duas mulheres no BBB. E aí, como imaginar uma sem a outra dentro dessa casa? É como a música de Claudinho & Buchecha, como imaginar Ana Paula sem Tia Milena, Gabi sem Chai ou Marciele sem Maxiane, tem gente que até confunde", disse o apresentador.
Nas pistas ambíguas, Tadeu também falou: "As três buscaram o protagonismo, cada uma de seu jeito: agindo, reagindo se atrapalhando e, acima de tudo, se entregando. Mas, alguém tem que ir embora hoje".
Resultado da votação
Maxiane
- Média: 63,21%
- Voto Único: 66,20%
- Voto Torcida: 56,20%
Milena
- Média: 36,11%
- Voto Único: 32,98%
- Voto Torcida: 43,43%
Chaiany
- Média: 0,68%
- Voto Único: 0,82%
- Voto Torcida: 0,37%
