Babu quebra pacto com Juliano Floss e grupo de aliados: 'Vou pular do barco'

Babu Santana tomou uma decisão que pode mudar os rumos do jogo no BBB 26. Em conversa com o amigo Juliano Floss na tarde desta terça (24), o ator anunciou a saída definitiva do grupo de aliados.

O brother deixou claro que não participará mais de combinações de voto ou estratégias com os antigos parceiros, incluindo Ana Paula e Milena.

"Vou pular do barco. Não vou mais combinar voto, não quero mais trocar ideia de jogo com a galera, principalmente a galera do quarto ali. Te amo, jamais participarei de uma ação pra votar em você", disparou Babu.

Apesar de demonstrar carinho por Juliano, ele confessou o incômodo de ter sido chamado de "chato" pelo dançarino.

"Fiquei muito triste aquela coisa de ter me chamado de 'chato pra caramba', e eu acho que uma forma de não te encher o saco é não ficar falando mais de jogo. Acho que é uma forma da gente preservar a nossa relação", opinou Babu.

Para o Veterano, é mais saudável para a relação de amizade que os dois continuem trocando experiências, mas sem disputa e sem envolver terceiros. Já o Camarote demonstrou a chateação de ter brigado com o aliado.

"Ontem, me deixou mal de verdade. Brigar com quem a gente não gosta é tranquilo, aqui dentro. Um monte de gente que eu não gosto eu brigo e fico com a consciência tranquila. Mas me deixou mal, ontem eu não consegui nem falar sobre porque eu não queria brigar de novo", disse Juliano.

Babu concordou e complementou o diálogo: "E eu acho saudável que você mantenha suas opiniões. Eu estou saindo fora porque eu não estou achando um ambiente saudável, não estou curtindo a Ana Paula e também não quero influenciar ninguém a nada", afirmou.

O ator aproveitou ainda para desabafar sobre os comportamentos de Ana Paula no jogo. "Com ela, eu fiquei muito triste, porque eu estava disposto a trocar ideia. (...) Pessoal caga na minha cabeça, começar a fazer piadinha, a mesma piadinha que ela faz com o quinta série. Eu me senti desrespeitado, descartado", finalizou.