Ator Moisés Trindade é morto a tiros em Salvador

O ator Moisés Trindade, de 33 anos, morreu após ser baleado, na noite dessa segunda-feira (23), em Salvador. O caso aconteceu no bairro da Calçada e foi presenciado pelos pais e filhos da vítima.

De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu por volta das 19h, nas proximidades do Plano Inclinado, na Travessa Bartholomeu. Moisés teria sido surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Após os disparos, a dupla deixou o local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, constatou que o ator já não apresentava sinais vitais.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH) investiga as circunstâncias do assassinato e busca identificar os responsáveis e a motivação do crime.

Quem era Moisés Trindade?

Nas redes sociais, Moisés Trindade se apresentava como integrante dos grupos "Fatos de favela" e "Pé no chão", que somam mais de 15 mil seguidores. Os perfis produzem conteúdos sobre o cotidiano nas comunidades baianas.

O "Pé no Chão" publicou homenagem a Moisés. "Você jamais será esquecido", escreveram os companheiros em publicação.

Além do trabalho artístico, ele havia inaugurado um bar em dezembro do ano passado.