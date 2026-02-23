Diário do Nordeste
BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Geraldo Renaut é ex-deputado federal e tem 96 anos.

Zoeira
Ana Paula Renault conversando com o pai, Geraldo Renault, em ambiente interno, demonstrando interação e atenção entre eles.
Legenda: Estado de saúde do pai quase fez Ana Paula desistir do reality.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após a intensa discussão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23), no BBB 26, o pai da jornalista gravou um recado especial para ela.

No vídeo publicado nas redes sociais, Geraldo Renault, de 96 anos, disse que sente saudades da filha. "Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito", completou.

A menção a Geraldo foi o pivô do conflito entre os brothers. "Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai", disse Alberto na cozinha.

Em resposta, Ana Paula correu para o Quarto Sonho de Voar, onde o rival dorme, mas foi impedida por Milena, Juliano Floss e Samira.

Os participantes, então, encaminham a Veterana para o Quarto Sonho da Eternidade. No caminho, no entanto, ela encontra um chapéu do empresário e decide amassá-lo. "O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu", afirma Milena.

Quem é o pai de Ana Paula?

Gerardo Henrique Machado Renault é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ao longo da vida, destacou-se no campo político, onde exerceu os cargos de vereador, entre janeiro e dezembro de 1951, deputado estadual (1967 a 1979) e foi deputado federal (1979 a 1983).

Depois da política, Geraldo se tornou presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, papel que exerce desde 1991.

Ana Paula é fruto do casamento entre ele e Maria da Conceição Machado Renault, falecida em 1998 após um acidente de carro. Na época, a jornalista tinha 17 anos.

Ana Paula Renault dando um beijo na bochecha do pai, demonstrando amor e carinho em um ambiente acolhedor com uma grande rosa vermelha na parede ao fundo.
Legenda: Ana Paula e o pai, Geraldo Renault.
Foto: Reprodução/Instagram

Por conta da idade, a saúde de Geraldo se tornou frágil e motivo de preocupação por parte da família. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ficar internado, motivo pelo qual Ana Paula quase desistiu de retornar ao BBB.

Ela compartilhou esse sentimento com Juliano Floss na madrugada desta segunda. "No réveillon, meu pai estava praticamente morto. Eu virei para a minha madrasta e falei assim: 'eu não vou, eu não vou mais'. Eu não tinha como entrar aqui", desabafou.

Devido à confusão com Alberto Cowboy, a equipe de Ana Paula se pronunciou contra as falas do brother.

“Mais uma vez, ele voltou a citar o pai dela, um assunto extremamente delicado, com o intuito de desestabilizá-la dentro do jogo. É muito baixo usar uma questão tão sensível para tentar atingir alguém emocionalmente. Fica firme, Ana! Seu Gerardo está bem e orgulhoso da sua trajetória no BBB 26”, disseram.

 
