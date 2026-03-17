Enquete BBB 26: final aponta saída de Ana Paula no Paredão

A participante Ana Paula é apontada como a possível eliminada desta terça-feira (17) no Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo resultado final da enquete do Diário do Nordeste. No início desta noite, a jornalista aparece no levantamento com 41,6% dos votos.

O paredão desta semana é formado por Ana Paula, Breno e Leandro Boneco. O modelo e biólogo registrou 33,4% dos votos, enquanto o produtor cultural baiano tem 25% dos votos dos leitores. A enquete soma mais de 44,3 mil votos.

O levantamento mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite desta terça, pelo apresentador Tadeu Schmidt.

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CONFIRA RESULTADO

Foto: Intera/Diário do Nordeste.

Veja como foi a formação do Paredão neste domingo (15)

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo. Até aquele momento, estavam emparedados Ana Paula, Jonas e Boneco, devido à dinâmica "Pedra, Papel Tesoura" de sábado (14).

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que o Anjo, Breno, imunizasse alguém, e ele escolheu Samira. Depois, o líder, Alberto Cowboy, mandou Breno direto para a berlinda.

Com a maioria dos votos da Casa, Solange também acabou sendo mandada para o Paredão.

Concluída essa parte, os participantes usaram estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e pode salvar um dos três emparedados pela dinâmica de sábado. Ela escolheu Jonas.

Por fim, Solange venceu a Prova Bate e Volta de "tiro ao alvo" e também escapou do Paredão.