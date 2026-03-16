BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (16)
Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (16). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Dinâmica contou com participação de plateia.
Participantes apontaram quem "faz alguém de bobo" e é "feito de bobo".
Veja também
ESCOLHA DE CADA PARTICIPANTE
ANA PAULA
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Marciele
BRENO
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Gabriela
LEANDRO BONECO
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Gabriela
ALBERTO COWBOY
- Faz alguém de bobo: Ana Paula
- Feito de bobo: Juliano
GABRIELA
- Faz alguém de bobo: Jonas
- Feito de bobo: Solange
JULIANO
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Gabriela
CHAIANY
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Marciele
MARCIELE
- Faz alguém de bobo: Ana Paula
- Feito de bobo: Samira
SAMIRA
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Gabriela
SOLANGE
- Faz alguém de bobo: Gabriela
- Feito de bobo: Chaiany
JORDANA
- Faz alguém de bobo: Ana Paula
- Feito de bobo: Juliano
MILENA
- Faz alguém de bobo: Alberto Cowboy
- Feito de bobo: Gabriela
JONAS
- Faz alguém de bobo: Gabriela
- Feito de bobo: Leandro Boneco
ENTENDA DINÂMICA
Veja como vai funcionar o #Sincerão dessa semana 👀#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RKmg80T5Mw— Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2026