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O que aconteceu com o pai de Shakira? Entenda situação que atrasou show no RJ

Apresentação em Copacabana atrasou mais de uma hora devido a problema familiar de Shakira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:30)
Zoeira
Foto de Shakira e seu pai.
Legenda: A artista não se manifestou publicamente sobre o caso até o momento.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O show da cantora Shakira, na noite desse sábado (2), no Rio de Janeiro, teve um atraso de mais de uma hora. A situação despertou a curiosidade do público. Pouco antes de subir para a apresentação, foi compartilhado que o estado de saúde do pai da colombiana teria sido o motivo do atraso.

William Mebarak Chadid, 94, passou mal antes da performance da artista, de acordo com o jornal Correio Braziliense. O idoso, que é escritor, tem saúde fragilizada e tem apresentado nos últimos anos episódios como pneumonia. Ele sofreu uma queda recentemente.

Não foi divulgado o que teria acontecido com o pai de Shakira ou o estado de saúde atual dele. Depois de se recuperar, a cantora conseguiu se apresentar para o público que lotou as areias de Copacabana.

Até a publicação deste texto, também não há manifestação pública da artista sobre o acontecimento.

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QUEM É O PAI DE SHAKIRA?

Imigrante libanês, William mora em Barranquilla, na Colômbia. Ele enfrenta graves problemas de saúde desde 2022. O escritor já passou por diversas cirurgias desde então, sofreu hemorragia cerebral e dois episódios de Covid-19.

O pai desempenhou papel importante na carreira da colombiana, atuando como primeiro empresário e fazendo com que Shakira ganhasse visibilidade mundial.

'LOBACABANA'

Com um público estimado de 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a apresentação de Shakira nesse sábado contou com participações especiais de artistas brasileiros, show de drones e hits.

O show, que estava marcado para 21h45, começou por volta das 23h05. Shakira entrou no palco e anunciou: “Estou aqui, Brasil!”, em alusão a “Estoy Aquí”, o primeiro grande sucesso internacional da colombiana.

Ao longo da apresentação, quatro artistas brasileiros dividiram o palco com Shakira. Anitta cantou “Choka Choka” ao vivo com a colombiana pela primeira vez. Ao lado de Caetano Veloso, a "loba" cantou “Leãozinho”. E com Maria Bethânia, apresentou "O que é O que é", de Gonzaguinha.

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