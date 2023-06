Shakira descobriu traição de Piqué quando pai estava internado no hospital

A cantora Shakira afirmou, em entrevista à revista People espanhola, que descobriu a traição do ex-companheiro, o jogador de futebol Gerard Piqué, enquanto o pai estava internado em uma UTI no hospital. "Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava caindo aos pedaços", disse ela, desabafando ao retomar o assunto.

Shakira e Piqué se separaram há mais de um ano, com informações confirmadas de que o jogador manteve relações com Clara Chía, atual namorada dele, enquanto ainda mantinha um relacionamento de longa data com a cantora colombiana. Juntos, Shakira e Piqué tiveram Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, mas nunca casaram oficialmente.

"Ele foi a Barcelona para me consolar. Estava consumida pela tristeza da minha separação", disse a cantora sobre a ida do pai, William Mebarak Chadid, à Espanha na época. Com a internação, Shakira ainda teve que lidar com o fato de que soube pela imprensa que havia sido traída.

"O homem que mais amei na vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele. Não podia falar com ele ou pedir conselhos", confirmou a artista, que citou o processo "muito difícil e lento" que tem sido a recuperação do pai.

Força do pai

Apesar disso, Shakira recordou da força que ele tem tido nos últimos anos para lidar com diferentes doenças. "Ele superou a Covid uma vez, dois acidentes, uma pneumonia e cinco cirurgias — tudo isso aos 91 anos, em menos de seis meses. Meu pai é o maior exemplo de resiliência, e minha mãe está ao seu lado dia e noite", completou.

Sobre amor e relacionamento, Shakira ainda pontuou do exemplo que teve dentro de casa, baseado no afeto do pai e da mãe. Apesar de lamentar como a própria união acabou, a cantora ressaltou como a relação dos dois é bonita.

"Ambos têm sido um reflexo daquele sonho que não se tornou realidade para mim. Mas espero que sejam modelos para meus filhos de amor, de paciência nos relacionamentos, de devoção absoluta e entusiasmo pela vida", finalizou.