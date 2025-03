CAPTEI: 50º Aniversário de Cesinha Roma

No último final de semana, o empresário Cesinha Roma celebrou meio século de vida em um evento animadíssimo no Restaurante Quintal, no bairro Meireles.

Por lá, familiares e amigos em uma verdadeira confraternização.

Legenda: Cesinha Roma e Família Foto: Arquivo Pessoal

Animando a festa, Balanço Social e Barabada, que garantiram o ritmo da comemoração e alegria dos convidados.

A decoração foi assinada por Micheline Chaves refletiu a personalidade vibrante de Cesinha.

Legenda: Cesinha Roma e Amigos Foto: Arquivo Pessoal

Com 50 anos repletos de conquistas e agora uma celebração de amor e amizade, Cesinha mostrou que a vida é uma festa que deve ser celebrada!

Vem ver as fotos enviadas para a nossa coluna!

Legenda: Shirley e Cesinha Roma Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Arthur, Lívia, Cesinha, Shirley, Bianca e Davi Roma Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Juliana, Cesinha, Shirley, Rodrigo e Carla Roma Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: César, Cesinha e Céu Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Weymar e Carlota Bezerra Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Alexandre e Carla Pinheiro, Shirley e Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Amanda Lourenço, Shirley e Cesinha Roma e Paulo Lourenço Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Auricélio e Ana Maria Parente, Shirley e Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Carol Braga, Shirley e Cesinha Roma e Fernando Braga Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Cesinha e Shiley Roma, Mikaelle Ribeiro e Severino Neto Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Cristina e Rômulo Carneiro, Cesinha e Shirley Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Thiago e Luciana Carvalho, Shirley e Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Custódio Neto, Juliana Azevedo, Cesinha e Shirley Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Shirley Roma, Analice e Ricardo Zardo e Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: 50 anos Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Daniel Vasconcelos, Cesinha e Shirley Roma e Tamyres Vasconcelos Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Eugênio Giffoni, Cesinha e Shirley Roma e Renata Giffoni Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Georgia Gadelha, Shirley e Cesinha Roma e Igor Ferreira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Henrique e Andréa Guerra, Manu e Felipe Cavalcante Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Herbert, Rafaela, Taty e André Moraes Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Igor Figueiredo, Cesinha e Shirley Roma e Jana Figueiredo Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Jorginho e Carol Lopes, Cesinha e Shirley Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Márcio e Carol Plastina, Shirley e Cesinha Roma Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Paulo Avelino, Shirley e Cesinha Roma e Karen Avelino Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Shirley e Cesinha Roma, Helder e Thais Moreno Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Shirley e Cesinha Roma, Mirela e Fábio de Souza Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Shirley e Cesinha Roma, Sheslida e Leo Farias Foto: Arquivo pessoal