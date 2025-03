Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela deste sábado (22)

A novela 'Mania de Você' deste sábado (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares.

Resumo completo de 'Mania de Você' deste sábado

Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura do Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa.

Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.