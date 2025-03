Nos próximos dias, o Lollapalooza 2025 toma conta do Autódromo de Interlagos. De sexta (28) a domingo (30), grandes nomes como Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Justin Timberlake sobem ao palco para agitar o público.

Mas o festival não é feito só de atrações internacionais. O line-up também destaca a música brasileira, reunindo desde artistas já consagrados até nomes em ascensão.

Confira 10 atrações brasileiras que estarão no Lollapalooza 2025:

Jovem Dionisio

Jovem Dionisio, grupo formado em 2019 em Curitiba, Paraná, é uma banda de indie pop e bedroom pop brasileira. Ela é composta por Bernardo Pasquali (vocal), Rafael Dunajski Mendes (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey (teclado) e Gabriel Dunajski Mendes (bateria e composições). A banda ganhou ainda mais destaque com a música "Acorda Pedrinho". A banda se apresenta na sexta (28), às 14h15.

Jão

Conhecido popularmente como Jão, João Vitor Romania Balbina é um cantor pop brasileiro que começou sua carreira musical em 2016. Recentemente, o artista protagonizou uma das turnês mais bem-sucedidas do país, a "Super", que reuniu mais de 500 mil pessoas. Jão irá se apresentar às 18h da sexta (28).

Marina lima

Marina Lima é uma cantora e compositora brasileira ativa na indústria desde os anos 70. Ela mistura elementos de MPB e música eletrônica. Para sua apresentação no Lollapalooza, Marina anunciou Pabllo Vittar como convidada especial em duas músicas. Ela se apresenta no sábado (29), às 15h50.

Terno Rei

A banda Terno Rei é conhecida por discos como "Violeta" e "Gêmeos". Eles misturam rock alternativo e psicodélico, com letras profundas e melancólicas. O grupo, formado por quatro integrantes, já se apresentou no Lollapalooza em 2022. Agora, eles se apresentam no domingo, às 14h30.

Pluma

A banda Pluma, que se destacou com EP´s durante a pandemia com, mesclam jazz, dream pop, rock alternativo e neo soul. Composta por Diego “Dizzy” Vargas (teclado/sintetizador), Guilherme Cunha (baixo), Lucas Teixeira (bateria) e Marina Reis (vocal), a banda lançou seu primeiro disco recentemente, o "Não Leve a Mal”. Mesmo assim, já se apresentaram no Primavera Sound Barcelona em 2022 e se apresentam no Lollapalooza na sexta (28), às 12h45.

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

O grupo paulista Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo é uma banda de rock. Seu disco de estreia foi produzido por Ana Frango Elétrico e chamou a atenção desde o início. Eles se apresentam no sábado, às 14h45.

Marina Peralta

Marina Peralta é uma cantora e compositora nascida em 1993 em Campo Grande (MS). Em 2014, ela ficou conhecida pela interpretação do reggae "Agradece", de autora própria. Ela lançou seu primeiro disco solo em 2016 e o EP Leve em 2019. Durante a pandemia, continuou lançando singles sobre empoderamento feminino e igualdade social. Marina toca domingo (30), às 14h30.

Zudizilla

Zudizilla é um cantor e artista plástico gaúcho e um dos poucos representantes do rap brasileiro desta edição do Lollapalooza. Suas canções incluem influências de jazz e soul, com parcerias como Luedji Luna, Melly e Tuyo. Ele se apresenta no sábado, às 12h45.

Drik Barbosa

A rapper paulistana Drik Barbosa explora estilos como hip hop, funk e reggae. Elá já fez parcerias com Emicida, Gloria Groove e Karol Conká. Drik se apresenta no sábado (29), às 14h45.

Tropkillaz

O grupo de música eletrônica, formado pelos DJs Laudz e Zegon, tem parcerias que vão de Anitta a Criolo. Com repertório amplo, eles devem fazer um set animado no Lollapalooza. Eles tocam na sexta (28), às 16h45.

