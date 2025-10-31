Diário do Nordeste
Dinheiro apreendido ilustra matéria sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

País

Operação contra o PCC prende 'Diabo Loiro' em SP

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.

Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.

PontoPoder

CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Aline Bardy Dutra ilustra matéria sobre prisão da influenciadora Esquerdogata.

País

Influenciadora 'Esquerdogata' é detida após ofender policiais em SP

Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.

Redação 28 de Outubro de 2025
Cenas do acidente com PM da rota e idoso em São Paulo.

País

Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo

Pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto

Redação 26 de Outubro de 2025
Imagem mostra Rafael Anjos Martins, oitava vítima morta após consumir bebida adulterada em São Paulo.

País

Após 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gim com metanol em SP

Rafael Anjos Martins havia comprado bebida em uma adega na Zona Sul da capital.

Redação 24 de Outubro de 2025
Pelúcias dentro de máquina com cores variadas

País

Esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos é alvo de operação

Operação Plush, deflagrada nesta quarta (22), cumpriu mandados e realizou sequestro de bens e valores em São Paulo

Redação 22 de Outubro de 2025
Roberto Justus, Ana Paula e Vicky, que está no colo do pai. os três vestem roupas em tons de azul e sorriem

Zoeira

Justiça condena professor por post contra filha de Roberto Justus

Marcos Dantas, docente aposentado da UFRJ, publicou comentário considerado ofensivo sobre Vicky Justus, de 5 anos

Redação 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra Buzeira com chapéu vermelho, óculos de sol espelhados, camiseta do Coringa e várias correntes douradas, exibindo um sorriso e suas joias em ambiente interno.

Zoeira

Buzeira é transferido para centro de detenção estadual em SP

Influenciador foi preso pela Polícia Federal suspeito de lavar dinheiro

Redação 21 de Outubro de 2025
Fotos dos acusados do caso Igor Peretto e a vítima, justapostos um ao lado do outro em uma colagem.

País

Caso Igor Peretto: investigadores negam crime premeditado e triângulo amoroso

Depoimentos afastam versão do Ministério Público e apontam crime cometido por impulso; delegado é o único a sustentar premeditação

Redação 20 de Outubro de 2025
