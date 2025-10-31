Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.
As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.
Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.
Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.
Pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto
Rafael Anjos Martins havia comprado bebida em uma adega na Zona Sul da capital.
Operação Plush, deflagrada nesta quarta (22), cumpriu mandados e realizou sequestro de bens e valores em São Paulo
Marcos Dantas, docente aposentado da UFRJ, publicou comentário considerado ofensivo sobre Vicky Justus, de 5 anos
Influenciador foi preso pela Polícia Federal suspeito de lavar dinheiro
Depoimentos afastam versão do Ministério Público e apontam crime cometido por impulso; delegado é o único a sustentar premeditação