Incêndio em apartamento mata três pessoas, um gato e um cachorro no interior de São Paulo

Um incêndio em um apartamento no 14º andar de um prédio em Piracicaba, no interior de São Paulo, matou três pessoas, além de um gato e um cachorro, na manhã deste domingo (21).

Conforme noticiou o g1, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h36 e mobilizou 15 bombeiros para o combate às chamas, com apoio de policiais.

A Defesa Civil também compareceu ao local para acompanhar a ocorrência. O fogo foi controlado no início da tarde, mas a estrutura do apartamento ficou danificada.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo na cidade, o tenente Magnum Felipe Pires Alves Pereira afirmou que ainda não é possível apontar a causa do incêndio.

Segundo ele, "a sala e a cozinha ficaram piores, [era] onde estava o foco do incêndio. O restante do apartamento foi danificado pela fumaça, inclusive apartamentos vizinhos".

Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada, apenas que se tratam de pessoas adultas. As causas do incêndio serão investigadas.

Duas jovens que estavam na sacada do apartamento acima inalarem fumaça, receberam atendimento médico e passam bem, de acordo com o tenente. Um policial também teve o braço ferido ao auxiliar no atendimento da ocorrência.

Sobre os danos, o tenente explicou que "além da grande quantidade de água que a gente utiliza, teve o dano à estrutura do apartamento e apartamentos vizinhos pela fumaça".

"A própria elétrica e hidráulica são afetadas. Estouraram os canos, estava vazando grande quantidade de água. Agora, a gente deixa à disposição da Defesa Civil para essa avaliação estrutural e liberação do prédio", finalizou.