Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (21), sorteando R$ 18 milhões.

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Dupla Sena, podendo pagar o segundo maior valor: R$ 9,7 milhões.

Mais chances de enricar

A Lotomania é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 4,5 milhões. Já a Quina e a Lotofácil podem pagar R$ 2 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente.

A Super Sete e a Loteria Federal são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 1,1 milhão e R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (21/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar +Milionária R$ 18 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Lotomania R$ 4,5 milhões Acertar os 20 números sorteados. Dupla Sena R$ 9,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,1 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.