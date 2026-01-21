Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da +Milionária.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h.
Foto: Thiago Gadelha.

+Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (21), sorteando R$ 18 milhões. 

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Dupla Sena, podendo pagar o segundo maior valor: R$ 9,7 milhões.

Mais chances de enricar

Lotomania é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 4,5 milhões. Já a Quina e a Lotofácil podem pagar R$ 2 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente. 

Super Sete e a Loteria Federal são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 1,1 milhão e R$ 500 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (21/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 18 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Lotomania  R$ 4,5 milhões Acertar os 20 números sorteados. 
Dupla Sena R$ 9,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Super Sete  R$ 1,1 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.  
 Loteria Federal  Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Redação
Há 19 minutos
Mulher sentada à mesa à noite, com a mão na testa e expressão de cansaço, trabalhando em um notebook sob a luz de um abajur, representando fadiga e queda de produtividade no trabalho.
Delania Santos

Saiba como recuperar a produtividade no trabalho durante a "ressaca pós-férias"

Volta ao trabalho pede organização, ajuste de ritmo, revisão de expectativas e, sobretudo, gentileza consigo mesmo.

Delania Santos
Há 2 horas
João Lavor, Joaquim Neto e Carlos Barros
Victor Ximenes

Universitários do CE criam startup para antecipar aluguéis e miram R$ 30 milhões

Fintech cearense busca acelerar crédito a proprietários de imóveis alugados.

Victor Ximenes
Há 2 horas
Foto que contém edifício residencial em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

Inclusão ocorre após revisão cadastral realizada por meio de imagens aéreas.

Luciano Rodrigues
Há 2 horas
Egídio Serpa

Diferenças entre os socialistas chineses e os socialistas brasileiros

Governado desde 1949 por partido único, o PCC, a China trocou há 30 anos o comunismo de Mao pelo pragmatismo de Deng Xiaoping e Xi Jinping. E abriu-se ao livre mercado.

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Papo Carreira

Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Mãos segurando contas de energia.
Negócios

70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como

Ter renda mensal per capita entre meio e um salário-mínimo é um dos quesitos para conseguir benefício.

João Lima Neto
20 de Janeiro de 2026
Pessoa resolve prova de concurso público.
Papo Carreira

Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Papo Carreira

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Modalidade permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de posto de combustível com destaque para placa de valores em que gasolina está R$ 6,49 em Fortaleza.
Negócios

Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

Além de aumento do ICMS, entressafra do etanol pode impactar elevação de preço da gasolina.

Paloma Vargas
20 de Janeiro de 2026
Mão segura o celular com o aplicativo do Meu INSS instável.
Negócios

Meu INSS fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema do Governo

Tanto o aplicativo como o site da plataforma estão fora do ar.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de uma agência da Previdência Social sob luz solar forte, com uma placa azul de identificação no topo. Na entrada, pessoas caminham em direção à porta protegida por grades, enquanto à direita há uma barraca de lanches com clientes e uma criança sorridente.
Negócios

Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Especialistas apontam falta de estrutura, perícias e servidores como principais gargalos.

Ana Alice Freire*
20 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Omnia chama a indústria do Ceará para a construção do Data Center do Pecém

Foi ontem, na primeira reunião da diretoria plena da Fiec. O executivo da Omnia e o presidente da ZPE Ceará prenderam a atenção dos industriais com grandes notícias

Egídio Serpa
20 de Janeiro de 2026
Mulher em ambiente criativo e acolhedor, segurando um tablet, representando o uso consciente do crédito, planejamento financeiro e prevenção do endividamento.
Negócios

Como usar o crédito de forma consciente no início do ano e evitar endividamento

Especialista orienta qual o melhor momento de buscar crédito

Agência de Conteúdo DN
20 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 50 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Renderização da obra da Dessal concluída.
Negócios

Dessal ainda aguarda licenças para iniciar obras na Praia do Futuro; nova previsão é abril

A entrega do equipamento estava prevista para 2023.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
20 de Janeiro de 2026
Imagem mostra moedas e calculadoras sobre uma mesa.
Ana Alves

​5 pontos para entender como os indicadores econômicos afetam o seu bolso

Ana Alves
20 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Um alemão quer investir no Brasil! O que ele deve fazer antes?

Há uma série de providências que o estrangeiro deve adotar, preventivamente, para não ser surpreendido no meio do caminho. Um deles é contratar um escritório de advocacia

Egídio Serpa
20 de Janeiro de 2026
Avião da Iberia decolando.
Igor Pires

Após estreia com 95% de ocupação, voo da Iberia Fortaleza–Madri já custa R$ 4.500 por trecho

Igor Pires
19 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2877 – Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 3,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2877 – Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 3,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2877 nessa segunda-feira vão até as 20h30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3591, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3591, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 800 em 19/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2914 de hoje, segunda-feira, 19/01; prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2914 de hoje, segunda-feira, 19/01; prêmio é de R$ 9,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2914 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,0 milhões.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6931, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6931, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026