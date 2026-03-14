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Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado prêmio de R$ 75 milhões

Sorteio acontece às 21h e apostas podem ser feitas até as 20h nas lotéricas ou pela internet

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Uma mão segura uma caneta esferográfica e marca números em um volante da Mega-Sena, cercada por diversos outros bilhetes de loteria espalhados sobre uma mesa. No canto esquerdo, parte do rosto de uma pessoa com óculos de armação escura observa atentamente as marcações. A imagem, capturada de um ângulo superior, foca no gesto de aposta e nos detalhes verdes e dourados característicos dos bilhetes.
Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar R$ 75 milhões no concurso 2.984, que será sorteado neste sábado (14), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. As informações são da Agência Brasil.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Ganhadores recentes no Ceará

Nos últimos dias, apostadores do Ceará também estiveram entre os premiados da Mega-Sena. Um bolão registrado em uma lotérica no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou as seis dezenas do concurso 2979 e levou parte de um prêmio de R$ 158 milhões.

Cinco cotas foram vendidas separadamente e cada ganhador tem direito a cerca de R$ 31,6 milhões. No entanto, até a última segunda-feira (9), um dos vencedores ainda não havia procurado a Caixa para resgatar o valor, já que cada participante precisa apresentar individualmente o recibo da aposta.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena possui 60 números, e leva o prêmio principal quem acerta as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores acertando quatro (quadra) ou cinco números (quina).

O jogador pode marcar de 6 a 20 números no volante ou optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente. Há também a opção Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita nas lotéricas ou pela internet até o horário limite do sorteio.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Segundo a Caixa Econômica Federal, quanto mais números marcados na aposta, maiores são as chances de ganhar — e também o valor do jogo.

Na aposta simples de seis números, as probabilidades são:

  • 1 em 50.063.860 para acertar a Sena (seis números)
  • 1 em 154.518 para acertar a Quina (cinco números)
  • 1 em 2.332 para acertar a Quadra (quatro números)

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