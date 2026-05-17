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Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/05)

O sorteio da edição número 104 tem transmissão ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Na imagem, fotografia de estúdio do apresentador Luís Ricardo, um homem de pele clara e cabelos curtos, sorrindo para a câmera. Ele usa uma jaqueta de couro sintético azul escuro e camiseta vermelha escura. O plano de fundo exibe a marca 'Tele Sena Semanal' em letras coloridas dentro de formas geométricas estilizadas. À esquerda e à direita do apresentador, globos de sorteio transparentes contêm bolinhas verdes numeradas. A iluminação é brilhante, típica de programas de auditório.
Legenda: A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana", com premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.
Foto: Reprodução/SBT TV.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O SBT divulga neste domingo (17) o resultado da Tele Sena Semanal de número 104. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 500 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

  • 1º sorteio: Os números serão atualizados após o sorteio.
  • 2º sorteio: Os números serão atualizados após o sorteio.

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100): Os números serão atualizados após o sorteio.
2º sorteio (R$ 200): Os números serão atualizados após o sorteio.
3º sorteio (R$ 500): Os números serão atualizados após o sorteio.
4º sorteio (R$ 1.000): Os números serão atualizados após o sorteio.

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Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio de cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
  • Menos Pontos: o quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
  • Pela Boa: no mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
  • Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganham R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
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O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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