Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/05)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O SBT divulga neste domingo (17) o resultado da Tele Sena Semanal de número 104. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 500 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1º sorteio: Os números serão atualizados após o sorteio.

Os números serão atualizados após o sorteio. 2º sorteio: Os números serão atualizados após o sorteio.

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100): Os números serão atualizados após o sorteio.

2º sorteio (R$ 200): Os números serão atualizados após o sorteio.

3º sorteio (R$ 500): Os números serão atualizados após o sorteio.

4º sorteio (R$ 1.000): Os números serão atualizados após o sorteio.

Veja também Negócios Nova calculadora do Desenrola Brasil ajuda a simular descontos para renegociar dívidas Negócios Fim da 'taxa das blusinhas': Shein diz que consumidores taxados indevidamente podem pedir reembolso

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio de cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;

é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil; Menos Pontos: o quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;

o quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios; Pela Boa: no mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;

no mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil; Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;

uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil; Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganham R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.