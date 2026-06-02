Terrazo Shopping é finalista do Prêmio Abrasce 2026

O Terrazo Shopping está no rol de finalistas do Prêmio Abrasce 2026, maior premiação nacional do setor de shopping centers.

Localizado em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, o shopping concorre na categoria 'Novos Empreendimentos', ao lado do Plaza Shopping Campos Gerais, do Paraná, e do Manhattan Shopping, do Distrito Federal.

A solenidade de premiação está marcada para 25 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com investimento superior a R$ 300 milhões, o shopping foi construído pela Dasart Engenharia, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações. A administração é assinada pela Dasart Malls.

Para Vitor Frota, CEO da Dasart, a presença entre os finalistas da premiação representa o reconhecimento de um projeto concebido para acompanhar as transformações do varejo contemporâneo.

“Desde o início, pensamos em um empreendimento capaz de integrar compras, serviços, lazer e conveniência em um único espaço, atendendo às novas demandas dos consumidores. Ver o Terrazo entre os finalistas de uma das mais importantes premiações do setor reforça a qualidade do trabalho realizado e a capacidade do Ceará de desenvolver empreendimentos de alto padrão e relevância nacional”, afirma.

Ocupação e fluxo em expansão

O reconhecimento ocorre em um momento de expansão do centro comercial. Atualmente com 125 operações e taxa de ocupação de 72%, o Terrazo registra crescimento médio de 30% no fluxo de visitantes mês a mês desde o início de 2026, além de aumento superior a 50% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2025.

Nos últimos meses, o shopping ampliou seu mix com a chegada de operações como Clínica SIM, Hope e Verdinha dos Móveis. O plano de expansão prevê ainda novas inaugurações ao longo do ano, incluindo a Macavi Conceito, a Animale Petshop, o parque de festas Vila do Brincar, a ampliação da academia Greenlife, além de novos investimentos nos segmentos de serviços, gastronomia e entretenimento.