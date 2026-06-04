Latam vai suspender vendas do voo Fortaleza-Santiago a partir de outubro

A Latam suspenderá a venda dos voos semanais entre Fortaleza e Santiago do Chile após 17 de outubro deste ano. Até lá, os voos continuam ocorrendo aos sábados e operam desde o segundo semestre de 2024.

Não há horizonte de venda para esse voo pelo menos até fevereiro de 2027, segundo buscas realizadas pela coluna no site da Latam nos dias 3 e 4 de junho.

Apesar disso, as operações ininterruptas ainda constam na plataforma de previsão de voos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A experiência mostra, porém, que a qualquer momento a plataforma pode ser atualizada com a provável interrupção dos voos.

“A LATAM Airlines Brasil informa que quaisquer novas operações ou ajustes em sua malha aérea serão comunicadas oportunamente”, informou a companhia à coluna.

Com a potencial saída do trecho entre Fortaleza e Santiago, a expectativa é saber que rota internacional será adotada para completar 4 frequências semanais ou que rota existente pode receber mais frequência.

Isso porque a Latam possui compromisso de operar pelo menos 4 frequências semanais a partir de Fortaleza: hoje o faz com 2 voos semanais a Lisboa, 1 para Miami e 1 para Santiago.

Com a saída de Santiago, para não perder vantagens tributárias, a Latam deve implementar uma outra frequência semanal.

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Fontes ligadas ao setor informaram à coluna que deverá haver nova rodada de reuniões da Latam com o governo do Ceará na semana que vem.

Em abril, a coluna apurou também que essa nova frequência semanal poderia ser para a Argentina, destino que tem melhores ocupações e que são realizadas atualmente pela Gol.

Ocupações de voo são baixas

A coluna já havia apurado no último mês de abril sobre eventual suspensão de voos entre Fortaleza e Santiago. O motivo seria o rendimento insuficiente das vendas no trecho.

Diferentemente do trecho entre Santiago e Recife da companhia que terá 3 frequências semanais no 3º trimestre do ano, o trecho cearense amarga ocupações não saudáveis sobretudo no último mês de abril com 67% entre Fortaleza e Santiago e 69% no trecho inverso.

A operação entre Fortaleza e Santiago é rota relativamente longa de quase 6h e com os incrementos recentes em custo de querosene de aviação, pode ter sido fatal para a operação.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.