São Luís ganha voo adicional para Lisboa antes de início das operações da TAP

A companhia aérea portuguesa TAP acrescentou uma frequência semanal à rota São Luís - Lisboa, com escala em Fortaleza.

A nova operação terá início no fim de março de 2027. Iniciamente, a companhia vai operar dois voos semanais entre as cidades a partir de outubro deste ano.

Já estão à venda três frequências semanais no site da companhia aérea. Quando anunciado o início das vendas em fevereiro, havia apenas duas frequências semanais.

Fortaleza já experimentaria 9 frequências semanais da TAP com os voos de/para São Luís.

Com a adição, serão 10 frequências semanais com dois dias na semana vendendo dois voos diários. A notícia é excelente para a flexibilidade de horários e fluidez de pessoas e cargas.

Fortaleza terá três dias na semana com dois voos diários a Lisboa da TAP, sem considerar os voos da Latam para a capital Portuguesa.

O incremento de frequências deve demonstrar alta procura pelos voos a partir de São Luís e evidenciam uma grande demanda reprimida por voos internacionais em todo o Nordeste.

Voos para a Europa sobretudo têm elevadas taxas de ocupação em todas as bases do Nordeste: Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador.

São Luís, sobretudo porque operará com aeronave de um corredor, Airbus A321 Neo de longo alcance (LR) e triangular com Fortaleza, tem tudo para operar sempre com voos muito cheios, consolidando rapidamente a operação.

A coluna procurou a TAP e aguarda retorno. O espaço encontra-se aberto e esta matéria será atualizada quando a empresa se manifestar.

Mais voos para Fortaleza

O voo entre São Luís e Lisboa é triangular e realiza escala em Fortaleza antes de chegar à Europa. Os voos partindo de Fortaleza para Lisboa são na madrugada das quartas, sextas e domingos, às 03h35.

Após incrementos de frequências da Air France e Iberia para a Europa, a TAP confirma o bom momento das ligações partindo do Nordeste.

Em abril, a TAP teve alta taxa de ocupação em Fortaleza, índice maior que 94%, no trecho de ida para Lisboa, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.